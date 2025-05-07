ВВС США (Space Force) официально приняли на вооружение систему раннего предупреждения Survivable Endurable Evolution (S2E2), предназначенную для обнаружения запусков баллистических ракет и ядерных взрывов.

Это решение призвано заменить устаревшую систему Defense Support Program (DSP) разработанную еще в 1960-х годах, и повысить эффективность управления защитой в условиях современных угроз.

Система S2E2 объединяет данные спутниковой группировки Space Based Infrared System (SBIRS) и датчиков обнаружения ядерных взрывов NUDET.

SBIRS включает в себя спутники на геостационарной орбите (GEO) и высокоэллиптических орбитах (HEO), оснащенные инфракрасными сенсорами, которые фиксируют тепловые следы от ракетных двигателей. NUDET, в свою очередь, использует гамма-детекторы и сенсоры электромагнитного импульса (EMP) для идентификации характеристик ядерного взрыва.

Данные с этих систем передаются на наземные терминалы S2E2, где обрабатываются с помощью вычислительных модулей. Обработка происходит в реальном времени, обеспечивая задержку менее 1 секунды между обнаружением угрозы и формированием сигнала тревоги.

Система повышает точность определения координат запуска ракеты и параметров ядерного взрыва, включая мощность (в килотоннах), высоту подрыва и радиус поражения. Обучаемые модели ИИ, способны фильтровать ложные цели и корректировать параметры обнаружения на лету.

Каждый терминал способен обрабатывать поток данных объемом до 10 ГБ/с, что позволяет одновременно отслеживать до 100 целей. Система интегрирована с сетью военно-морского флота (Navy Mesh Network), обеспечивая обмен информацией с подводными лодками, авиацией и наземными командными пунктами.

S2E2 играет ключевую роль в национальной системе военного командования США (NMCS), предоставляя данные для президентского самолета E-4B «Nightwatch» и подземного командного центра Cheyenne Mountain.

Это позволяет системе сохранять функциональность даже при атаках на инфраструктуру, таких как гиперзвуковые удары или электромагнитные импульсы.

ВВС планируют развернуть 12 терминалов S2E2 к 2027 году, включая базирование на авианосных группах и в защищенных бункерах.