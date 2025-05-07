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Apelsinoff
В США внедряют новую систему ядерного и ракетного предупреждения S2E2
ВВС США (Space Force) официально приняли на вооружение систему раннего предупреждения Survivable Endurable Evolution (S2E2), предназначенную для обнаружения запусков баллистических ракет и ядерных взрывов.

Это решение призвано заменить устаревшую систему Defense Support Program (DSP) разработанную еще в 1960-х годах, и повысить эффективность управления защитой в условиях современных угроз.  

Система S2E2 объединяет данные спутниковой группировки Space Based Infrared System (SBIRS) и датчиков обнаружения ядерных взрывов NUDET.

SBIRS включает в себя спутники на геостационарной орбите (GEO) и высокоэллиптических орбитах (HEO), оснащенные инфракрасными сенсорами, которые фиксируют тепловые следы от ракетных двигателей. NUDET, в свою очередь, использует гамма-детекторы и сенсоры электромагнитного импульса (EMP) для идентификации характеристик ядерного взрыва.  

Данные с этих систем передаются на наземные терминалы S2E2, где обрабатываются с помощью вычислительных модулей. Обработка происходит в реальном времени, обеспечивая задержку менее 1 секунды между обнаружением угрозы и формированием сигнала тревоги.  

Система повышает точность определения координат запуска ракеты и параметров ядерного взрыва, включая мощность (в килотоннах), высоту подрыва и радиус поражения. Обучаемые модели ИИ, способны фильтровать ложные цели и корректировать параметры обнаружения на лету.  

Каждый терминал способен обрабатывать поток данных объемом до 10 ГБ/с, что позволяет одновременно отслеживать до 100 целей. Система интегрирована с сетью военно-морского флота (Navy Mesh Network), обеспечивая обмен информацией с подводными лодками, авиацией и наземными командными пунктами. 

S2E2 играет ключевую роль в национальной системе военного командования США (NMCS), предоставляя данные для президентского самолета E-4B «Nightwatch» и подземного командного центра Cheyenne Mountain. 

Это позволяет системе сохранять функциональность даже при атаках на инфраструктуру, таких как гиперзвуковые удары или электромагнитные импульсы.  

ВВС планируют развернуть 12 терминалов S2E2 к 2027 году, включая базирование на авианосных группах и в защищенных бункерах. 

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#ввс сша #ядерный взрыв #s2e2 #ракетные угрозы #система раннего предупреждения
Источник: thedefensepost.com
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