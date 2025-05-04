Ракета воздушного перехвата (AIM)-9X Sidewinder
В рамках сделки дополнительно предусмотрены учебные ракеты, комплектующие, программное обеспечение, обучение и техническая поддержка. Основным подрядчиком выступит корпорация RTX.
Ракеты AIM-9X Block II представляют собой современные тактические ракеты ближнего действия класса «воздух-воздух» с высокоэффективной инфракрасной системой наведения и возможностью поражать как воздушные, так и наземные цели. Они оснащены системой управления с вектором тяги и цифровой линией связи (datalink), что позволяет вести прицеливание и корректировку полета после запуска, включая возможность захвата цели с высокого угла обзора (high off-boresight).
Длина ракеты около 3 метров, вес - примерно 85 кг. Двигатель - твёрдотопливный ATK MK-139, обеспечивающий скорость до 2,7 маха и дальность поражения целей до 30–35 километров. Наведение осуществляется с помощью усовершенствованной инфракрасной головки самонаведения с высокой помехоустойчивостью к противодействию.
Версия Block II обладает улучшенными возможностями слежения и управления, что позволяет эффективно поражать маневрирующие цели с различных направлений, включая возможность запуска без предварительного захвата цели (lock-on-after-launch).
Сделка также включает техническое сопровождение и обучение персонала, это позволит максимально эффективно использовать новые ракеты в боевых условиях.