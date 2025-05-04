Немецкая компания Stark анонсировала Virtus - первую в своём роде автономную летающую боевую систему с искусственным интеллектом и возможностью вертикального взлёта и посадки (VTOL). Официальное обозначение дрона - One-Way Effector–Vertical (OWE-V).

Virtus предназначен для борьбы с живой силой, бронетехникой и электронными средствами противника.

Беспилотник оснащен электрической силовой установкой. Продвинутые алгоритмы управления, позволяют быстро адаптироваться к меняющейся обстановке на поле боя в реальном времени.

Дрон способен автономно обнаруживать, отслеживать и поражать цели с высокой точностью, даже в условиях активных помех или отсутствия GPS.

Максимальная скорость полета - 120 км/ч, при атакующем пикировании скорость достигает 250 км/ч. Время нахождения в воздухе - до 60 минут на одном заряде аккумулятора. Полезная нагрузка - до 5 кг.

Вертикальный взлёт и посадка позволяют запускать дрон без специальной инфраструктуры, что расширяет возможности его применения в сложных условиях. Время подготовки к запуску не превышает пяти минут, это важно для обеспечения быстрой тактической реакции.

Особенностью Virtus является функция возврата и посадки в случае отсутствия обнаруженных целей, что повышает эффективность и экономичность эксплуатации. Управление осуществляется через программное обеспечение Minerva, позволяющее одному оператору контролировать несколько дронов одновременно и проводить скоординированные групповые операции.

Virtus полностью собран из европейских компонентов и соответствует стандартам НАТО по безопасности. Компания Stark активно сотрудничает с военными структурами Германии, Украины и других стран НАТО, что указывает на возможное использование дрона в реальных боевых условиях.