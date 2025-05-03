Казахстан активно развивает отечественную оборонную промышленность, стремясь уменьшить зависимость от иностранных поставок и модернизировать свои вооруженные силы. Страна переходит от сборки компонентов к полномасштабному производству бронетехники, вооружений и систем связи.

Барыс 8x8

Ключевую роль в этом процессе играет компания Kazakhstan Paramount Engineering (KPE), созданная при участии южноафриканской группы Paramount. Под ее руководством освоен выпуск бронеавтомобилей Alan-2 для спецназа и экстренных служб, бронемашин Barys с колесной формулой 6×6 и 8×8, а также подготовка к серийному производству бронетранспортера-амфибии Barys A.

Бронетранспортер Alan

Компания также завершила разработку первой отечественной боевой башни для легкой бронетехники и начала выпуск боеприпасов различных калибров.

В рамках стратегии самообеспечения Казахстан развивает системы защищенной связи и цифровизации управления войсками, одновременно создавая оборонные кластеры и налаживая партнерства с международными производителями.

Барыс 8×8

Казахстан, обладающий крупнейшей экономикой региона, стремится укрепить суверенитет и снизить зависимость от внешних поставок, особенно после ограничений, связанных с санкционным давлением. По данным Минобороны, к 2030 году 70% вооружений для армии будут производиться локально, включая электронику, двигатели и композитные материалы.