Барыс 8x8
Ключевую роль в этом процессе играет компания Kazakhstan Paramount Engineering (KPE), созданная при участии южноафриканской группы Paramount. Под ее руководством освоен выпуск бронеавтомобилей Alan-2 для спецназа и экстренных служб, бронемашин Barys с колесной формулой 6×6 и 8×8, а также подготовка к серийному производству бронетранспортера-амфибии Barys A.
Бронетранспортер Alan
Компания также завершила разработку первой отечественной боевой башни для легкой бронетехники и начала выпуск боеприпасов различных калибров.
В рамках стратегии самообеспечения Казахстан развивает системы защищенной связи и цифровизации управления войсками, одновременно создавая оборонные кластеры и налаживая партнерства с международными производителями.
Барыс 8×8
Казахстан, обладающий крупнейшей экономикой региона, стремится укрепить суверенитет и снизить зависимость от внешних поставок, особенно после ограничений, связанных с санкционным давлением. По данным Минобороны, к 2030 году 70% вооружений для армии будут производиться локально, включая электронику, двигатели и композитные материалы.