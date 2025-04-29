Российский флот начал ходовые испытания корабля «Иван Папанин», первого из двух боевых ледоколов проекта 23550. Названный в честь советского полярного исследователя и дважды Героя Советского Союза, судно было передано в прошлом году и сейчас проходит морские испытания. Ожидается, что летом 2025 года «Иван Папанин» официально войдёт в состав Северного флота, что значительно расширит возможности России в Арктике. Это первый в истории класс военных кораблей, специально разработанных для операций в арктических условиях.

«Иван Папанин» - это не просто ледокол, а полноценный военный корабль. Его вооружение включает 76,2-мм корабельную пушку АК-176МА на носовой палубе, несколько крупнокалиберных пулемётов калибра 12,7 мм, а также возможность оснащения восемью крылатыми и противокорабельными ракетами «Калибр» или «Уран», размещаемыми в модульных контейнерах.

Кроме того, боевые ледоколы этой серии оснащены радиолокационной станцией МР-352 «Позитив» для обнаружения воздушных и надводных целей, вертолетной площадкой и ангаром, что позволяет базировать на борту вертолёт Ка-27 и выполнять противолодочные задачи.

С водоизмещением около 8500 тонн, «Иван Папанин» предназначен для патрулирования и защиты российских интересов в Арктике. Он имеет ледовый класс Arc7, что позволяет ему круглогодично преодолевать лёд толщиной до 1,7 метра.

По мнению международной военной аналитической компании Janes, корабли типа «Папанин» созданы для того, чтобы российский флот мог усилить военное присутствие в Арктике гораздо шире, чем это возможно с обычными военными судами без ледового усиления. «Иван Папанин» будет патрулировать и обеспечивать проход по Северному морскому пути от Новой Земли на западе до Берингова пролива на востоке. Второй корабль проекта - «Николай Зубов» - планируется ввести в строй в следующем году.

Боевые ледоколы проекта 23550 разработаны центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и построены Объединённой судостроительной корпорацией на адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Закладка киля «Ивана Папанина» состоялась в апреле 2017 года, а спуск на воду - в октябре 2019 года.

Как отмечают эксперты Marine Insight, немногие страны обладают военными кораблями, сочетающими ледовые возможности и серьёзное вооружение. В то время как Норвегия, Канада и Дания эксплуатируют ледовые патрульные суда для арктических миссий, ни одно из них не оснащено дальнобойными ракетами, как «Иван Папанин». При наличии ракет «Калибр» этот ледокол способен поражать цели на расстоянии сотен миль.

ВМС США не располагают ледовыми патрульными кораблями для Арктики, а береговая охрана США имеет всего два тяжёлых ледокола - USCGC Polar Star и USCGC Healy. Хотя они вооружены для самообороны, их возможности значительно уступают новым российским боевым ледоколам.

Таким образом, «Иван Папанин» представляет собой уникальное сочетание ледокольных характеристик и мощного вооружения, позволяющее России эффективно защищать свои арктические интересы и усиливать свое влияние в стратегически важном регионе.