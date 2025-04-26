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Секретная гиперзвуковая ракета «Темный орел» успешно стартовала с мыса Канаверал
В рамках программы развития передовых вооружений США с мыса Канаверал на побережье Флориды был произведен успешный запуск секретной гиперзвуковой ракеты под кодовым названием «Темный орел».

Этот экспериментальный образец вооружения относится к новому поколению гиперзвуковых систем, способных развивать скорость, многократно превышающую скорость звука, и маневрировать на большой дальности.

Запуск ракеты «Темный орел» стал частью масштабных испытаний, направленных на проверку технологий, обеспечивающих высокую точность и устойчивость к противодействию средств ПВО и ПРО. Гиперзвуковое оружие рассматривается как ключевой элемент стратегического сдерживания и повышения боевого потенциала вооруженных сил США.

По данным официальных представителей Пентагона, ракета успешно выполнила все поставленные задачи в ходе испытательного полета, включая достижение заданной скорости и траектории, а также демонстрацию маневренных возможностей. Точные технические характеристики и дальность полета остаются засекреченными, однако эксперты отмечают, что «Темный орел» способен поражать цели на значительном удалении с минимальным временем реагирования противника.

Испытания гиперзвукового оружия ведутся в условиях обострения глобальной военно-технической конкуренции, где США стремятся не отставать от технологического превосходства потенциальных противников. Успешный запуск «Темного орла» подчеркивает серьезность намерений Вашингтона в развитии новых видов вооружений и укреплении обороноспособности.

В ближайшее время планируется проведение дополнительных испытаний, которые позволят отработать взаимодействие ракеты с системами управления и разведки, а также интеграцию в существующие оборонные комплексы. Ожидается, что после завершения всех этапов тестирования гиперзвуковое оружие «Темный орел» будет включено в состав стратегических сил США.

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#сша #армия сша #гиперзвуковая крылатая ракета #темный орел
Источник: military.com
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