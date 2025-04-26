Иранский флот анонсировал строительство новых корветов класса «Шахид Сулеймани», которые могут существенно повысить эффективность военно-морских операций Ирана, в стратегически важном Ормузском проливе.

ракетный корвет-катамаран «Шахид Сулеймани»

Эти корабли, по сути, являются мощными ракетными платформами, предназначенными для защиты берегов Ирана и противодействия угрозам со стороны США и Израиля.

На военно-морском объекте Бандар-Бахонар, расположенном на юге Ирана, был замечен новый, неустановленный военный корабль, который превосходит по размерам и вооружению традиционные корветы «Шахид Сулеймани». Эти корветы, названные в честь убитого генерала Касема Солеймани, стали основными надводными боевыми кораблями иранского флота.

Корветы класса «Шахид Сулеймани» имеют катамаранную конструкцию, которая обеспечивает им высокую маневренность и устойчивость в сложных погодных условиях. Для снижения веса и улучшения скрытности, корабли изготовлены из легкого алюминия. Оснащенные четырьмя дизельными двигателями, корветы могут развивать скорость до 32 узлов и имеют дальность плавания 5754 мили, что позволяет им эффективно действовать в акваториях Персидского залива и Красного моря.

Ключевым элементом новых корветов является вертикальная пусковая установка (VLS), позволяющая запускать как крылатые ракеты класса «земля-земля», так и ракеты класса «земля-воздух». Корветы имеют на вооружении крылатые ракеты Ghadr-474 с дальностью полета до 1243 миль, и представляют собой серьезную угрозу для судов и прибрежных объектов противника.

Для защиты с воздуха корветы оснащены системами ПВО ближнего действия и автоматическими пушками, особенно эффективными против беспилотников и вертолетов. Такие новшества позволяют значительно повысить обороноспособность иранского флота.

Кроме того, новые корветы обладают современными системами радиоэлектронной борьбы и наблюдения, для разведки и мониторинга воздушного и морского пространства.

С учетом планов Ирана по строительству новых корветов, обладающих большими размерами и ракетной мощью, Соединенные Штаты и их союзники должны опасаться новых возможных конфликтов, если ситуация в регионе продолжит обостряться.