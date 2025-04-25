Тайвань закупит у США сотни ракет увеличенной дальности Patriot PAC-3 MSE в 2025 и 2026 годах, сообщают местные СМИ. Такое распределение вооружений вызывает разочарование в Киеве, власти Украины отмечают, что современные системы ПВО критически важны для защиты от массированных ракетных атак и беспилотников.

Система Patriot в действии во время учений

Ракеты будут использованы для формирования четвертого дивизиона системы противовоздушной обороны.

Ракета PAC-3 MSE имеет дальность до 60 км и способна перехватывать баллистические цели на конечном участке траектории. Это значительно превосходит возможности базовых ракет PAC-3 с дальностью 24 км.

В то же время Украина не получила одобрения от США на приобретение аналогичного оборудования, несмотря на значительные усилия, которые прилагали ее представители. По данным тайваньской газеты Liberty Times, украинские власти готовы были инвестировать десятки миллиардов долларов в модернизацию своих систем противовоздушной обороны.

Кроме того, США ранее объявили о продаже Тайваню трех комплексов NASAMS, первый из которых будет доставлен в 2025 году. Эти комплексы станут дополнительным элементом многослойной системы противовоздушной обороны острова.