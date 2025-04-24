Правительство Китая ввело запрет на экспорт из Южной Кореи в США товаров военного назначения, при производстве которых использовались китайские редкоземельные металлы.

Запрет отражает стратегию Китая применять зеркальные меры в ответ на торговые ограничения, введенные администрацией президента Дональда Трампа. В частности, Пекин готов использовать контроль над поставками редкоземов — ключевых материалов для высокотехнологичного и оборонного производства — как инструмент влияния.

Ранее Трамп отменил повышение пошлин для ряда категорий товаров из Китая и заявил о планах снизить тарифы, однако полностью отказываться от них не намерен. По его словам, текущие ставки в 145% чрезмерны и нецелесообразны.

В условиях торгового противостояния США и Китая Южная Корея оказалась в сложной ситуации. Страна является крупным экспортером в США и одновременно зависит от китайских редкоземов для производства высокотехнологичной продукции, включая военную.

Эксперты отмечают, что запрет Китая может осложнить цепочки поставок для американской оборонной промышленности и усилить напряженность в торговых отношениях между странами. Южнокорейские власти уже фиксируют случаи попыток маскировать происхождение китайских товаров под южнокорейские, чтобы обойти американские пошлины.