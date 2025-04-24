Украина получила первый из двух шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C, переданных в рамках военной помощи.

Система AEW&C для Saab 340

По сообщениям СМИ, этот аппарат уже выполнил первый испытательный полет над Львовской областью.

Saab 340 AEW&C оборудован радаром Erieye, способным обнаруживать воздушные и морские объекты на расстоянии до 400 километров. Такая система позволяет вооруженным силам улучшить мониторинг воздушного пространства и повысить эффективность противодействия авиации противника, беспилотникам и крылатым ракетам.

Передача самолетов была анонсирована в мае 2024 года в составе 16-го пакета военной помощи от Швеции. В рамках поддержки также предусмотрено обучение экипажей и создание необходимой инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что Saab 340 AEW&C уступает современным аналогам, таким как американский E-7 и китайский KJ-500, и более уязвим к современным российским системам ПВО и дальнобойным ракетам.

Специалисты НАТО надеются, что новая радиолокационная платформа станет важным элементом укрепления оборонных возможностей Украины.