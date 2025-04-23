Правительство Дании планирует инвестировать около 4 миллиардов датских крон (примерно 615 миллионов долларов США) в обновление военно-морского флота и кораблей береговой защиты до 2033 года.

HDMS Triton, фрегат TheTis класса Королевского датского флота, находится в патрулировании недалеко от Нуука, Гренландия

В рамках программы будет приобретено четыре многофункциональных экологических и противоминных судна, а также новый корабль с беспилотными технологиями и сонарными системами для мониторинга подводной активности. Помимо этого, запланировано строительство 21 нового судна для военно-морской гвардии. Об этом сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поэлсен на пресс-конференции в Копенгагене.

Новые корабли смогут выполнять задачи по наблюдению за акваторией, а также очистке химических загрязнений и нефтяных разливов. Помимо этого, военно-морской флот получит возможность контроля как надводного, так и подводного пространства благодаря внедрению автономных технологий, таких как подводные беспилотники.

Текущий флот Дании включает три фрегата класса Iver Huitfeldt, первый из которых был введен в эксплуатацию в 2012 году. Эти 139-метровые корабли имеют водоизмещение 6645 тонн и оснащены 32-клеточной вертикальной системой пуска Mk 41 для противовоздушной обороны. Однако недавние инциденты, такие как неисправность систем оружия на одном из фрегатов в Красном море в 2024 году, подчеркивают необходимость модернизации флота.

Министр обороны отметил, что хотя текущие фрегаты еще находятся в рабочем состоянии, необходимость в новых инвестициях очевидна. Решение о покупке новых фрегатов будет принято после завершения целей НАТО по оборонным возможностям в июне. По словам Поэлсена, следующий этап военно-морских инвестиций потребует "очень значительных средств", хотя конкретные суммы пока не раскрываются.

Ранее, в феврале, датское правительство выделило дополнительно 50 миллиардов крон на усиление обороноспособности страны в течение ближайших двух лет, увеличив расходы на оборону до более чем 3% ВВП в 2025–2026 годах.