Американский дрон MQ-9 Reaper в ближайшем будущем будет оснащён лазерным оружием, способным поражать воздушные цели. Новая система позволит беспилотнику эффективно бороться с дронами и самолётами противника на дальних дистанциях.

Лазерная установка, интегрируемая в платформу Reaper, будет использовать высокоэнергетический лазер мощностью порядка 50 киловатт. Такая мощность обеспечит точечное уничтожение воздушных целей, включая малые беспилотники и легкие самолеты, снижая при этом зависимость от традиционных боеприпасов.

Разработка лазерного оружия ведётся в рамках программы ВВС США по созданию перспективных систем защиты и атаки. Ожидается, что новые технологии значительно повысят эффективность воздушной обороны и разведки.

Испытания показали, что лазер сможет быстро и точно поражать движущиеся цели на расстоянии нескольких километров, при этом не требуя перезарядки, что станет большим преимуществом в боевых условиях.

Внедрение лазерного оружия на дроны откроет новые возможности для ведения боевых действий с минимальными рисками и позволит снизить затраты на боеприпасы.

Таким образом, MQ-9 Reaper с лазерным вооружением станет важным элементом современной воздушной обороны и сможет эффективно противостоять угрозе со стороны беспилотников и авиации.