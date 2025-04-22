Выбор этой системы ПВО обусловлен угрозой западных санкций при закупках российских систем и желанием диверсифицировать военную технику на фоне растущей региональной напряженности.

Зенитно-ракетные батареи китайской системы HQ-9B

Ранее Египет в основном использовал устаревшие советские комплексы С-75 и С-125, а также российские системы средней и малой дальности «Тор-М2» и «Бук-М2». Попытки приобрести российские С-300В4 в середине 2010-х годов не были реализованы из-за угроз западных санкций.

Пуск ракеты во время учений с участием систем HQ-9B

HQ-9B — одна из самых массово производимых за пределами России систем ПВО дальнего действия, оснащенная современным 3D-радаром HT-233 с фазированной антенной решёткой, способным одновременно отслеживать до 100 целей и поражать более 50 из них. Система отличается высокой мобильностью благодаря размещению пусковых установок, радаров и командных пунктов на грузовиках. Она способна эффективно работать в составе существующей египетской ПВО и интегрироваться с истребителями МиГ-29М, а также с недавно заказанными китайскими J-10C.

Система ПВО средней дальности BuK M2 на вооружении Египта

Выбор HQ-9B обусловлен рядом факторов: угрозой западных санкций в случае закупки российских систем, задержками в их поставках и высоким уровнем развития китайской электроники и радиолокации. Кроме того, растущая напряженность в регионе, в том числе из-за поддержки Израилем планов по контролю над сектором Газа и вмешательства Турции в Ливии и Сирии, стимулирует Египет к диверсификации военной техники и укреплению воздушной обороны.