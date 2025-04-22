Украина направила Германии масштабный запрос на военную помощь, потребовав около трети авиационной и наземной техники бундесвера.

В перечень входят 45 истребителей Eurofighter Typhoon, 30 самолетов Tornado, 25 вертолетов NH90, 15 ударных вертолетов Eurocopter Tiger, 100 танков Leopard 2 и 150 крылатых ракет Taurus.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник также призвал Берлин выделять 0,5% ВВП страны на поддержку Киева до 2029 года, что составляет примерно 86 миллиардов евро. Запрос прозвучал на фоне продолжающейся критики Германии за медленную военную помощь Украине.

Общая стоимость военной помощи, предоставленной Германией с начала конфликта, оценивается в 28 миллиардов евро. Однако эксперты отмечают, что даже при поставках современной техники, украинским военным будет сложно эффективно её использовать из-за ограничений в инфраструктуре и нехватки квалифицированного персонала.

Данный запрос ставит под вопрос единство НАТО и вызывает сомнения в дальнейшем усилении поддержки Украины, особенно в условиях обострения кризисной ситуации в Европе.