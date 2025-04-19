Ядерные силы США успешно прошли ключевые испытания с участием самолета Boeing E-4B

E-6B Меркурий

Специальное подразделение вооруженных сил США дважды в год проводит учения, имеющие решающее значение для политики безопасности и ядерного сдерживания страны. В ходе этих учений экипаж уникального самолета без окон проверяет готовность ядерного арсенала США. Недавно завершилось очередное подобное испытание, признанное успешным.

625-я эскадрилья стратегических операций

625-я эскадрилья стратегических операций является одним из ключевых подразделений вооруженных сил США, играющим важную роль в обороне страны. Эта эскадрилья обеспечивает возможность управления ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) президентом США. Иными словами, она гарантирует, что ракеты достигнут цели в случае соответствующего приказа.

Подразделение должно находиться в состоянии постоянной готовности. Дважды в год проводятся учения с испытательными запусками ядерного арсенала со специального самолета, известного как "самолет Судного дня". Это название отражает роль самолета как "страхового полиса" США на случай уничтожения наземных командных центров, из которых президент мог бы отдать приказ о нанесении ответного ядерного удара. В такой ситуации самолет становится воздушным командным пунктом.

Стратегическое командование США сообщило об успешном завершении первого в 2025 году испытания эскадрильи. Подготовка к подобным учениям занимает до пяти лет, что подчеркивает сложность работы этого подразделения.

Боинг E-6 Меркурий

Boeing E-4B: "Самолет Судного дня"

Идея "самолетов Судного дня" возникла в 1980-е годы при президенте Рональде Рейгане, когда напряженность между США и Советским Союзом достигла пика. Разработка машин велась с 1970-х годов, а улучшенная версия Boeing E-4B получила комплекс мер защиты от последствий ядерного удара.

Для подготовки к любым непредвиденным обстоятельствам самолеты оснащены широким спектром защитных систем. Эти Boeing E-4B нечувствительны к электромагнитным импульсам, имеют специальную защиту от последствий ядерного взрыва и экстремальных температур, а также используют аналоговые приборы, что делает их устойчивыми к кибератакам. Современные системы защиты от прямых атак и возможность полета до недели (с дозаправкой в воздухе) дополняют картину впечатляющей машины, готовой к любым вызовам. Отличительной особенностью самолета является отсутствие окон.

Технические характеристики Boeing E-4B:

Экипаж: до 112 человек

Длина: 70,5 м

Размах крыльев: 59,7 м

Высота: 19,4 м

Максимальная взлетная масса: 412 770 кг

Двигатели: 4 × турбореактивных двигателя General Electric CF6-50E

Дальность полета: 11 500 км (без дозаправки)

Продолжительность полета: до 12 часов (или до недели с дозаправкой в воздухе)

Самолеты E-4B также оснащены современным коммуникационным оборудованием, позволяющим поддерживать связь с любыми подразделениями вооруженных сил США по всему миру.

Значение учений

Регулярные учения с участием 625-й эскадрильи стратегических операций и самолетов "Судного дня" демонстрируют готовность США к любому развитию событий, включая худший сценарий ядерной войны. Эти учения служат сдерживающим фактором для потенциальных противников и подтверждают приверженность США поддержанию глобальной безопасности.