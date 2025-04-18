Торговая война, инициированная бывшим президентом США Дональдом Трампом, может привести к значительным экономическим потерям для Германии и всего Европейского союза.

Согласно исследованию Немецкого экономического института (IW), к 2028 году ущерб для немецкой экономики может составить около 290 миллиардов евро, что эквивалентно снижению ВВП страны на 1,6%. Для всего ЕС потери из-за американских тарифов оцениваются в 1,1 триллиона евро за период с 2025 по 2028 год.

Экономисты IW предупреждают, что торговая война нанесёт особенно сильный удар по развивающимся странам и экономикам с переходным статусом, где ожидается резкое замедление темпов роста. Для Германии, крупнейшей экономики ЕС, последствия могут быть катастрофическими: помимо прямых потерь от тарифов, страна столкнётся с усилением конкуренции из-за перенаправления китайских товаров на европейский рынок, что приведёт к снижению цен и сокращению заказов для немецких производителей.

Аналитики института также критикуют логику американской тарифной политики, отмечая, что она не решает структурные проблемы, такие как дефицит капитального счета США, и лишь перераспределяет торговый дефицит между странами. В ответ на пошлины, ЕС ввёл контрмеры, включая тарифы на американскую сталь, алюминий и ряд других товаров, однако их применение было отложено ради переговоров с США.

Всемирная Торговая Организация предупреждает, что торговая война негативно скажется на глобальном экономическом росте, замедлив его с прогнозируемых 2,7% до фактических 2,2% в 2025 году. Северная Америка, в первую очередь США, испытает наиболее сильное замедление — на 1,6 процентного пункта ниже ожидаемого уровня без тарифов.

Таким образом, торговая война США с остальным миром, и особенно с Европой и Китаем, создаёт серьёзные вызовы для глобальной экономики, подрывая международные цепочки поставок, увеличивая издержки и снижая конкурентоспособность ведущих экономик, включая Германию.