Ракета KN-35 угрожает эффективности американских систем ПРО и меняет баланс сил в регионе.

Эта ракета, классифицированная США как CRBM (ближняя баллистическая ракета), впервые получила официальное обозначение в 2025 году после серии испытательных запусков, начавшихся в апреле 2022 года.

KN-35 по своим характеристикам и назначению близка к южнокорейской тактической ракете KTSSM, из-за чего ее часто называют «северокорейской KTSSM». Ракета оснащена твердотопливным двигателем, что обеспечивает быстрое время запуска и повышенную выживаемость по сравнению с жидкотопливными системами, требующими заправки перед пуском. Это позволяет ракете быть менее уязвимой к упреждающим ударам и сокращает время реакции противника.

Дальность полета KN-35 составляет около 150 километров, что соответствует категории ракет ближнего действия. При этом ракета, вероятно, летит на малой высоте — менее 30 метров — что затрудняет ее обнаружение и перехват системами противоракетной обороны, такими как американские THAAD и Patriot, используемые Южной Кореей. Мобильность пусковых установок, каждая из которых может нести до четырех ракет, увеличивает риск массированных ударов и усложняет задачи обороны.

Считается, что KN-35 способна нести как обычные фугасные боеголовки, так и потенциально химические или даже тактические ядерные боезаряды, что соответствует развитию программ КНДР по оружию массового поражения. Запуск ракеты осуществляется с мобильных транспортно-пусковых установок, что позволяет быстро менять позиции и снижать вероятность обнаружения.

Испытания KN-35, начатые в 2022 году и продолжающиеся по настоящее время, нацелены на повышение точности и оперативной готовности системы.