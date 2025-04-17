Чешская Республика официально завершила масштабную программу передачи Украине своих последних советских танков T-72M1. Этот шаг символизирует окончательное завершение эпохи использования техники времен холодной войны в армии Чехии. Последняя партия из 20 единиц бронетехники была погружена на железнодорожные платформы и отправлена на Украину в последние недели.
Чехия стала одной из первых стран, которые активно помогали Украине после начала специальной военной операции. Помощь включала не только танки, но и другую боевую технику:
- Всего с начала конфликта Чехия передала 86 танков T-72
- Дополнительно поставлено 226 единиц бронетехники, включая БМП и БТР
- Также отправлено 39 гаубиц для усиления артиллерийского потенциала Украины
- Большая часть переданной техники находилась на долгосрочном хранении и была восстановлена для боевых задач
"Первая партия техники была отправлена уже через 14 дней после начала конфликта, что стало примером оперативной поддержки со стороны союзников", – заявил премьер-министр Петр Фиала в интервью Hospodářské noviny.
Особенности финальной партии
Последние 20 танков отличались от предыдущих поставок своей боевой готовностью:
- Эти машины принадлежали 73-му танковому батальону 7-й механизированной бригады
- До отправки они участвовали в учениях в начале 2023 года
- Техника не требовала серьезной модернизации, хотя прошла минимальное техническое обслуживание
- Все танки были выпущены в 1980-х годах, но сохранили хорошее техническое состояние благодаря регулярному обслуживанию
"В отличие от других машин, которые требовали капитального ремонта, эти танки могли быть отправлены практически сразу после проверки", – отметило украинское издание Defense Express.
Логистические и технические проблемы
Процесс подготовки и передачи техники стал серьезным испытанием для чешской армии:
- Ограниченные мощности ремонтных предприятий тормозили процесс восстановления
- Необходимость модернизации старой техники после длительного хранения потребовала значительных ресурсов
- Военные стремились сохранить как можно больше техники в рабочем состоянии для возможных нужд самой Чехии
Переход на стандарты НАТО
Параллельно с отправкой старой техники Чехия активно модернизирует свои вооруженные силы в соответствии с требованиями альянса:
1. В ближайшее время:
- Получение 15 подержанных танков Leopard 2A4 из Германии
- Дополнительные поставки аналогичных машин в течение следующих 18 месяцев
2. Среднесрочные планы (до 2026 года):
- Оснащение 73-го танкового батальона 42 новыми танками Leopard 2
- Формирование полноценной тяжелой бригады по стандартам НАТО
3. Долгосрочные цели (до 2030 года):
- Закупка 77 современных танков Leopard 2A8
- Общее количество новых танков превысит 100 единиц
Стратегическое значение для альянса НАТО
Переход на технику НАТО имеет важнейшее значение для Чехии:
- Leopard 2 используется более чем в 20 странах-членах и партнерах альянса
- Унификация вооружений упрощает проведение совместных операций и логистическую поддержку
- Повышается боеспособность чешской армии за счет использования современных технологий
Как отмечает Kyiv Post, эти изменения позволят Чехии не только полностью выполнить свои обязательства перед НАТО, но и продолжить оказывать существенную поддержку Украине.
Завершение программы передачи T-72 ознаменовало собой новый этап в развитии чешской армии – переход от устаревшей советской техники к современным стандартам НАТО, что укрепляет как национальную безопасность страны, так и ее роль в международных союзах.