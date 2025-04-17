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Чехия передает Украине свои последние танки Т-72 и переходит на стандарты НАТО
Финальная партия из 20 боевых машин была погружена на железнодорожные платформы и отправилась на Украину.

Чешская Республика официально завершила масштабную программу передачи Украине своих последних советских танков T-72M1. Этот шаг символизирует окончательное завершение эпохи использования техники времен холодной войны в армии Чехии. Последняя партия из 20 единиц бронетехники была погружена на железнодорожные платформы и отправлена на Украину в последние недели.

Чехия стала одной из первых стран, которые активно помогали Украине после начала специальной военной операции. Помощь включала не только танки, но и другую боевую технику:

- Всего с начала конфликта Чехия передала 86 танков T-72

- Дополнительно поставлено 226 единиц бронетехники, включая БМП и БТР

- Также отправлено 39 гаубиц для усиления артиллерийского потенциала Украины

- Большая часть переданной техники находилась на долгосрочном хранении и была восстановлена для боевых задач

"Первая партия техники была отправлена уже через 14 дней после начала конфликта, что стало примером оперативной поддержки со стороны союзников", – заявил премьер-министр Петр Фиала в интервью Hospodářské noviny.

Особенности финальной партии

Последние 20 танков отличались от предыдущих поставок своей боевой готовностью:

- Эти машины принадлежали 73-му танковому батальону 7-й механизированной бригады

- До отправки они участвовали в учениях в начале 2023 года

- Техника не требовала серьезной модернизации, хотя прошла минимальное техническое обслуживание

- Все танки были выпущены в 1980-х годах, но сохранили хорошее техническое состояние благодаря регулярному обслуживанию

"В отличие от других машин, которые требовали капитального ремонта, эти танки могли быть отправлены практически сразу после проверки", – отметило украинское издание Defense Express.

Логистические и технические проблемы

Процесс подготовки и передачи техники стал серьезным испытанием для чешской армии:

- Ограниченные мощности ремонтных предприятий тормозили процесс восстановления

- Необходимость модернизации старой техники после длительного хранения потребовала значительных ресурсов

- Военные стремились сохранить как можно больше техники в рабочем состоянии для возможных нужд самой Чехии

Переход на стандарты НАТО

Параллельно с отправкой старой техники Чехия активно модернизирует свои вооруженные силы в соответствии с требованиями альянса:

1. В ближайшее время:

   - Получение 15 подержанных танков Leopard 2A4 из Германии

   - Дополнительные поставки аналогичных машин в течение следующих 18 месяцев

2. Среднесрочные планы (до 2026 года):

   - Оснащение 73-го танкового батальона 42 новыми танками Leopard 2

   - Формирование полноценной тяжелой бригады по стандартам НАТО

3. Долгосрочные цели (до 2030 года):

   - Закупка 77 современных танков Leopard 2A8

   - Общее количество новых танков превысит 100 единиц

Стратегическое значение для альянса НАТО

Переход на технику НАТО имеет важнейшее значение для Чехии:

- Leopard 2 используется более чем в 20 странах-членах и партнерах альянса

- Унификация вооружений упрощает проведение совместных операций и логистическую поддержку

- Повышается боеспособность чешской армии за счет использования современных технологий

Как отмечает Kyiv Post, эти изменения позволят Чехии не только полностью выполнить свои обязательства перед НАТО, но и продолжить оказывать существенную поддержку Украине. 

Завершение программы передачи T-72 ознаменовало собой новый этап в развитии чешской армии – переход от устаревшей советской техники к современным стандартам НАТО, что укрепляет как национальную безопасность страны, так и ее роль в международных союзах.


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#украина #танки #чехия #армия украины #танк т-72
Источник: nationalinterest.org
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