Канада активно ведет переговоры о приобретении шведских истребителей Gripen E/F в условиях неопределенности по сделке с F-35. Эти истребители призваны заменить устаревшие CF-18A/B Hornet канадских ВВС, которые поступили на вооружение в 1982 году.

Истребитель Грипен

Канада активно ведет переговоры о возможности закупки шведских истребителей четвертого поколения Gripen E/F, так как сделка по приобретению F-35 сталкивается с непредвиденными затруднениями. В этом контексте генеральный директор компании SAAB, Микаэль Йоханссон, 6 апреля подтвердил, что обсуждения продолжаются. Истребители Gripen призваны заменить устаревшие 98 самолетов CF-18A/B Hornet, поставленных США и находящихся на вооружении канадских ВВС с 1982 года.

В марте 2022 года Канада изначально выбрала F-35A в качестве замены для своих F-18, запланировав закупку 88 истребителей на сумму 14,2 миллиарда долларов, что составляет около 161 миллиона долларов за единицу. Однако решение вернуться к обсуждению альтернативного истребителя обусловлено резким ухудшением отношений с Соединенными Штатами, в первую очередь из-за угроз введения высоких пошлин на канадские товары. Заявления президента Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к Соединенным Штатам еще больше усилили антииамериканские настроения в стране.

Исторически самолету F-35 неизменно отдавалось предпочтение по сравнению с конкурентами, такими как Gripen, в тендерах на международной арене. Несмотря на его значительно более высокую стоимость, сочетание возможностей малозаметности, мощного набора датчиков и превосходных возможностей для ведения боевых действий делает F-35 предпочтительным выбором для операций высокой интенсивности.

Истребитель ВВС США F-35A на авиабазе Эйлсон, Аляска

Тем не менее переориентация на закупку Gripen будет обусловлена не только политическими соображениями, но и рядом явных преимуществ этого шведского истребителя. Известно, что эксплуатационные расходы для одномоторного истребителя F-35 требуют значительные финансовые затраты — ожидается, что в течение всего срока службы воздушный флот обойдется канадскому Министерству обороны примерно в 39 миллиардов долларов сверх первоначальных затрат на закупку.

В то же время эксплуатационные расходы Gripen значительно ниже, что позволяет разместить флот, превышающий по количеству F-35 более чем в два раза, или направить сэкономленные средства на приобретение вспомогательных систем, таких как AEW&C. Вложения в закупку большего количества крылатых ракет большой дальности также могли бы компенсировать недостатки Gripen в области малозаметности и его ограниченные возможности проникновения в сильно защищенное воздушное пространство противника.

Истребители F-35 (вверху) и Gripen

Низкие потребности Gripen в обслуживании обеспечивают значительно высокие показатели готовности, что означает, что даже при равном количестве закупленных истребителей значительно большее число самолетов будет доступно для выполнения боевых задач в любой момент. Gripen также имеет преимущество в том, что может эффективно функционировать с импровизированных взлетно-посадочных полос, включая обычные автомагистрали, без необходимости значительных укреплений, что снижает угрозу нацеливания на авиабазы.

Кроме того, ограниченная ситуационная осведомленность Gripen может быть компенсирована благодаря сетевому взаимодействию с F-35 ВВС США, размещенными на Аляске. Это взаимодействие позволит двум классам истребителей эффективно обмениваться данными о нацеливании и другой критически важной информацией, которую гораздо более ограниченные датчики Gripen не способны обнаружить, что делает их взаимодополняющими в ходе совместных операций.



