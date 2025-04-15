Узбекистан, согласно данным источника в Агентстве оборонной промышленности Минобороны, планирует заменить устаревшие советские истребители Су-27 и МиГ-29 на современные китайские боевые самолеты. Конкретные модели пока не названы.

Истребители МиГ-29 ВВС Узбекистана

По информации, полученной от источника в Агентстве оборонной промышленности Министерства обороны Узбекистана, планируется заменить советские истребители СУ-27 и МиГ-29 на современные истребители, поставляемые из Китая. Пока не уточняется конкретный тип самолетов, однако в экспертном сообществе считается, что это могут быть китайские боевые машины поколения 4++ и 5-го поколения — такие как jf-17 block iii, j-10c или даже перспективный j-35. Такой стратегический переход на китайскую военную технику вызывает интерес и обсуждения в области оборонной политики.

Узбекистан, как один из крупнейших наследников военного наследия Советского Союза в Центральной Азии, активно расширяет свои источники вооружений, переориентируясь с российской и постсоветской техники на китайские аналоги. Отказ от устаревших советских систем ПВО уже осуществлен в Узбекистане, где современные китайские зенитные ракетные комплексы средней дальности ks-1c (hq-12) и малой дальности fm-90 (hq-7В) заменили устаревшее оборудование. Это открывает новые возможности для глубокой интеграции с китайской авиацией.Замена истребителей Су-27 и МиГ-29 в ВВС Узбекистана.

Китайский истребитель пятого поколения J-35





До недавнего времени основу авиационного парка ВВС Узбекистана составляли советские истребители 4-го поколения — Су-27 и МиГ-29. Однако в 2020 году страна окончательно вывела из эксплуатации Су-27, оставив лишь около дюжины МиГ-29 на дежурстве.Рассматривались различные варианты для замены, включая закупку российских Су-30СМ или французских rafale. Однако выбор соседнего Казахстана в пользу Су-30СМ, несмотря на их высокие эксплуатационные расходы, показал, что основными критериями остаются боевые характеристики и совместимость с уже существующей инфраструктурой.

Почему стоит обратить внимание на Китай?Китайская авиационная промышленность предлагает Узбекистану несколько вариантов, каждый из которых обладает своими преимуществами:

1. Jf-17 block iii — это многоцелевой одномоторный боевой самолет.— Плюсы: Низкая стоимость приобретения и эксплуатации, современная авионика (включая aesa-радар и системы РЭБ), а также совместимость с китайскими ракетами pl-15 и pl-10e.— Минусы: Ограниченные характеристики полета, недостаточно мощный двигатель, ограниченная дальность.— Перспективы: Идеальный выбор для замены МиГ-29 в роли легкого многоцелевого истребителя.

2. J-10c — всепогодный многоцелевой истребитель четвёртого поколения— Плюсы: Превосходит большинство российских истребителей четвертого поколения в маневренности (включая Су-35 в учебных боях), обладает низкими эксплуатационными затратами.— Минусы: Ограниченная дальность действия, что является критическим для крупных стран.— Перспективы: Может стать основной работой военно-воздушных сил, однако требует дополнения более тяжелым истребителем.

3. J-35 (в перспективе) — легкий многоцелевой истребитель пятого поколения— Плюсы: Относится к поколению 5-го истребителей, имеет двухдвигательную компоновку, низкую заметность и высокую боевую готовность.— Минусы: Высокая стоимость и возможные ограничения на экспорт представляют собой негативные аспекты.— Перспективы: Возможная замена Су-27 в качестве тяжелого перехватчика представляет собой потенциальные перспективы.

Узбекистан может пойти по пути Пакистана и Бангладеша, создав сбалансированный парк из легких (jf-17/j-10c) и тяжелых (j-35) истребителей.

— Пакистан уже использует jf-17 block iii и j-10c, а также планирует закупку j-35.

— Бангладеш рассматривает замену устаревших j-7 и МиГ-29 на китайские аналоги.

Решение Узбекистана будет определяться бюджетом и стратегическими приоритетами.

— Если основным критерием является экономическая составляющая, наилучшим выбором будет jf-17 block iii.

— Для достижения оптимального баланса между ценой и возможностями следует обратить внимание на j-10c.— В случае целей долгосрочного укрепления ВВС, рекомендуется рассмотреть возможность закупки j-35 в сочетании с более легкими воздушными судами.

Вне зависимости от выбранного варианта, переход на китайскую авиационную технику станет значимым шагом, укрепляющим позиции Китая как ведущего поставщика вооружений в Центральной Азии.