Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Apelsinoff
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
Развитие современных методов ведения войны ставит перед военным специалистами задачу - постоянно расширять методы защиты военной техники, включая танки.

реклама

                     Броню российских танков усиливают слоями парафина, кевлара, керамзита

реклама

Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук, поделился своими знаниями в этой области. «Танк, как укрепленная боевая машина, оснащен несколькими уровнями защиты. Однако они в первую очередь предназначены для отражения атак спереди или сбоку. Этому способствуют различные компоненты систем активной и динамической защиты. Сама броня представляет собой соединение нескольких слоев, в том числе парафинов, кевлара, керамзита и так далее».

В проектировании танковой брони такие материалы, как парафин, кевлар и керамзит, имеют первостепенное значение, каждый из которых имеет свои уникальные сильные стороны и характеристики:

Парафин, вариант воска, он включен в танковую броню из-за его замечательной способности поглощать кинетическую энергию. Когда внешняя сила, например ракета, поражает броню танка, парафин отводит часть энергии удара, тем самым уменьшая общую силу, действующую на внутренние слои брони. Последствием является уменьшение урона.

Кевлар, синтетическое волокно, известно своим превосходным соотношением прочности на разрыв к весу, которое в пять раз превосходит сталь. Это, на сегодняшний день, лучший материал для изготовления танковой брони благодаря его способности поглощать и распределять энергию. В случае, когда ракета попадает в броню, вместо того, чтобы позволить разрушительной силе сконцентрироваться в одном месте, волокна кевлара растягиваются, рассеивая интенсивную силу по более широкой области, тем самым снижая шансы на успешное проникновение. Но это не все, кевлар легко противостоит как нагреву, так и коррозии, что делает его идеальным для использования в военных целях. 

Керамзит, легкое вещество, используемое в танковой броне из-за его высочайших амортизирующих свойств. Обладая пористой природой, этот материал поглощает значительную часть энергии удара, что приводит к дальнейшему снижению силы, испытываемой внутренними слоями брони.

Эксперты подчеркивают уязвимость танков, особенно их крыш, из-за появления дронов на поле боя. Это требует срочной модернизации систем самозащиты танков. Одним из подходов к решению этой проблемы стало использование "шашлычных палаток" на танках в качестве защитных мер, направленных на предотвращение нападений дронов, однако их эффективность вызывает некоторые сомнения.

«Мы вступили в новую эру электронных систем защиты, способных уничтожать дроны с помощью цифровых средств. Установленная в танках система глушителей затрудняет работу приближающихся дронов. Не менее интересным является появление первоклассных зенитных установок с возможностью дистанционного управления», — объясняет Матвийчук. 

Совсем недавно, сообщалось, что российские танки теперь оснащаются стандартными механизмами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработанными специально для борьбы с дронами. Источником этой информации является официальный внутренний документ Уралвагонзавода, крупнейшего в России танкостроительного завода "Машиностроитель". 

#армия россии #защита танка #танковая армия вс рф #броня танков #танки рф
Источник: bulgarianmilitary.com
+
Написать комментарий (0)
Под Купянском 1-я танковая армия ВС РФ прорвала оборону ВСУ и вышла на новые рубежи
Новое боевое снаряжение "Стрелок" для военных РФ начал поставлять концерн "Калашников"
В России разрабатываются новые танковые боеприпасы с учетом полученного в ходе СВО опыта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
19
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
+
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
64
Цены на SSD и HDD неуклонно растут в связи с широким распространением искусственного интеллекта
2
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
1
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
В связи со скорым прекращением поддержки Windows 10, пользователям предлагают перейти на Windows 11
8
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
+
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
7
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Teclast представила свой новый бюджетный планшет T50HD
+
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
1
Китайское импортозамещение докатилось до процессоров, используемых в телекоммуникационном оборудовании
1
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
+
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Lockheed Martin представляет новую гиперзвуковую ракету Mako
3
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2
В сеть попали изображения материнской платы ASUS ROG Maximus XIII со слотами памяти SODIMM
+
В сеть слили первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 9950Х – 40% прирост по сравнению с прошлым поколением
7

Популярные статьи

Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
6
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
3
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
126
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
2
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
58
О том, как мировая экономика пытается решить свою собственную "задачу трех тел"
8
Xbox Game Pass Ultimate еще раз подорожал в России
5
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Пекин обвинил Евросоюз в протекционизме из-за мер против китайских компаний
+

Сейчас обсуждают

Overseer man
12:38
Груда метала от врунов.
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
Елисей Карачев
12:37
Цены конечно по сравнению с прошлым годом взлетели в 4 раза
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Overseer man
12:35
Я одобряю ширину.
ViewSonic представила сверхширокий изогнутый монитор VX4518 с частотой обновления экрана 165 Гц
Asker 013
12:34
Вот Вам и "альтернатива" фиату. Всё зарегулировано, и под контролем дядюшки Сэма... Теперь Сэм начинает прививать сообществу "нужные" рефлексы, с точностью "наоборот"
Атака иранских дронов на Израиль привела к резкому падению криптовалют
Spike Rus
12:31
Для своего времени игра была очень даже. На фоне с тобой была массовка неписей. Кто то добивает жуков, кто то кому то помогает, кто то умер. Движуха на экране была постоянная. А уж сколько сожженных ...
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
Алексей Янюк
12:28
У нас - постиндустриальная страна. Не путайте с каким то там китаем
В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
Johan_888
12:27
Это что за покемон?
Редкий бронеавтомобиль "Фалькатус" принадлежности ФСБ попал в кадр во время задержания преступников
Майя Леонтьева
12:26
Прямо с разделяющимися боеголовками? Сколько уже можно писать всякую чушь???
В КСИР сообщили о результатах минувшей ракетной атаки по территории Израиля
Алексей Янюк
12:21
Предлогаю специально для производителей оборудования поднять ставку ндс, ндфл и другие поборы. Что позволит гарантированно делать спустя 20 лет изумлённо - удивлённое лицо, приговаривая при этом - поч...
В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
Святослав Коротков
12:20
Мне кажется наоборот должно получится отличное поколение даже разница между 3060 и 5060 будет достойной если ещё цены не загнут .
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем