Развитие современных методов ведения войны ставит перед военным специалистами задачу - постоянно расширять методы защиты военной техники, включая танки.

Броню российских танков усиливают слоями парафина, кевлара, керамзита

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Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук, поделился своими знаниями в этой области. «Танк, как укрепленная боевая машина, оснащен несколькими уровнями защиты. Однако они в первую очередь предназначены для отражения атак спереди или сбоку. Этому способствуют различные компоненты систем активной и динамической защиты. Сама броня представляет собой соединение нескольких слоев, в том числе парафинов, кевлара, керамзита и так далее».

В проектировании танковой брони такие материалы, как парафин, кевлар и керамзит, имеют первостепенное значение, каждый из которых имеет свои уникальные сильные стороны и характеристики:

Парафин, вариант воска, он включен в танковую броню из-за его замечательной способности поглощать кинетическую энергию. Когда внешняя сила, например ракета, поражает броню танка, парафин отводит часть энергии удара, тем самым уменьшая общую силу, действующую на внутренние слои брони. Последствием является уменьшение урона.

Кевлар, синтетическое волокно, известно своим превосходным соотношением прочности на разрыв к весу, которое в пять раз превосходит сталь. Это, на сегодняшний день, лучший материал для изготовления танковой брони благодаря его способности поглощать и распределять энергию. В случае, когда ракета попадает в броню, вместо того, чтобы позволить разрушительной силе сконцентрироваться в одном месте, волокна кевлара растягиваются, рассеивая интенсивную силу по более широкой области, тем самым снижая шансы на успешное проникновение. Но это не все, кевлар легко противостоит как нагреву, так и коррозии, что делает его идеальным для использования в военных целях.

Керамзит, легкое вещество, используемое в танковой броне из-за его высочайших амортизирующих свойств. Обладая пористой природой, этот материал поглощает значительную часть энергии удара, что приводит к дальнейшему снижению силы, испытываемой внутренними слоями брони.

Эксперты подчеркивают уязвимость танков, особенно их крыш, из-за появления дронов на поле боя. Это требует срочной модернизации систем самозащиты танков. Одним из подходов к решению этой проблемы стало использование "шашлычных палаток" на танках в качестве защитных мер, направленных на предотвращение нападений дронов, однако их эффективность вызывает некоторые сомнения.

«Мы вступили в новую эру электронных систем защиты, способных уничтожать дроны с помощью цифровых средств. Установленная в танках система глушителей затрудняет работу приближающихся дронов. Не менее интересным является появление первоклассных зенитных установок с возможностью дистанционного управления», — объясняет Матвийчук.

Совсем недавно, сообщалось, что российские танки теперь оснащаются стандартными механизмами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработанными специально для борьбы с дронами. Источником этой информации является официальный внутренний документ Уралвагонзавода, крупнейшего в России танкостроительного завода "Машиностроитель".