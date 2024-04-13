Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Apelsinoff
Lockheed Martin представляет новую гиперзвуковую ракету Mako
Эта многоцелевая ракета может быть использована для атак как на суше, так и на море, что делает ее очень универсальным оружием, способным решать разнообразные задачи.

реклама

Композитное изображение с F-35, несущим четыре ракеты Мако под крыльями, и в коробке макет, представленный на экспозиции Sea Air Space 2024

реклама

В рамках партнерства с главным подрядчиком и субподрядчиком правительства США компанией CoAspire, Lockheed Martin представила новую гиперзвуковую ракету Mako на выставке Sea Air Space 2024. Разработанная изначально при внутреннем финансировании программы Stand In Attack Weapon (SiAW) ВВС США, эта ракета теперь доступна для использования палубной авиации ВМС США.

Rick Loy, старший менеджер программы ВМС США, отмечает, «для ВМС США это многоцелевая, высокоэффективная система, обладающая высокой живучестью и доступной ценой, поэтому вы сможете сдерживать множество целей одновременно с помощью одной системы вооружения, которая готова уже сейчас»

Согласно заявлению Lockheed Martin, гиперзвуковая ракета Mako может использоваться на различных самолетах, включая F-35, F-22, F-15, F-16, F/A-18, P-8, а также на других военно-воздушных средствах, оснащенных боевыми упорами диаметром 30 дюймов.

Mako представлен на стенде CoAspire вместе с графикой, иллюстрирующей его использование на истребителе F-35 Lightning II. Интересно, что F-35 способен нести до шести ракет Mako, что делает его первым истребителем пятого поколения, совместимым с гиперзвуковым оружием.

Эксперты отмечают, что большинство существующих гиперзвуковых ракет не могут быть размещены в оружейных отсеках F-35, однако ракета Mako от Lockheed Martin может быть надежным вариантом для носителя этого класса. Интеграция Mako значительно расширит боевые возможности F-35 и повысит его эффективность на поле боя.

Хотя детали о новой ракете остаются под секретом, известно, что Mako обладает высокой скоростью, превышающей 5 Махов, и использует несколько методов наведения для повышения точности удара. Rick Loy подтверждает, что Mako была тщательно протестирована с применением передовых технологий, как в виртуальной среде, так и на реальных самолетах, включая истребители и морские патрульные воздушные суда.

Интеграция гиперзвуковой ракеты Mako с F-35 представляет собой значительный шаг в развитии военной авиации, обеспечивая истребителям пятого поколения эффективное оружие для поражения высокоэффективных целей на больших дистанциях. Это также подчеркивает стремление Lockheed Martin к инновациям и разработке передовых технологий в области вооружений.

В целом, гиперзвуковая ракета Mako представляет собой значимое достижение в области аэрокосмической индустрии, обеспечивая военным современное и мощное оружие.

#lockheed martin #гиперзвуковая ракета #гиперзвуковая крылатая ракета #mako
Источник: theaviationist.com
+
Написать комментарий (0)
The War Zone: Новый палубный дрон-заправщик MQ-25 Stingray с противолодочными ракетами
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
24
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
На российском заводе начали собирать авиадвигатели с помощью очков дополненной реальности
1
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
3
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
4
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
В Великобритании пользователь Reddit заказал в интернет-магазине RTX 4070 ti, а получил RTX 3050
2
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS научился отключать переднюю ось для экономии заряда
+
Исследователи обнаружили первый вирус, полностью сгенерированный искусственным интеллектом
+
На заводе "Вымпел" стартовало строительство корабля "Владимир Пялов" для российского флота
+
Большинство поляков выступают против отправки западных войск на Украину
+
Исследование Cloudflare показало ощутимое влияние недавнего солнечного затмения на интернет-трафик
+
AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
3
Подтверждены размер батареи, скорость зарядки и оценка в AnTuTu смартфонов iQOO серии Z
+
Обновлённые ускорители вычислений AMD Instinct MI350 могут использовать 4-нм техпроцесс
+
Российская компания «Геоскан» продемонстрировала первый FPV-квадрокоптер линейки «Пионер»
+
"Терминатор" от Уралвагонзавода продемонстрировал усовершенствования на полигоне
+
Илон Маск считает, что колонизация космоса является единственным спасением от грядущего кризиса
4
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
6
Цены на SSD и HDD неуклонно растут в связи с широким распространением искусственного интеллекта
1

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
12
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
9
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
213
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
20
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
18
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
2
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
+
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
40
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
136
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
1

Сейчас обсуждают

botph
12:20
Вот в этом с колбасой я полностью согласен: "По мнению Олафа Шольца, в телефонных разговорах между политическими лидерами есть смысл только тогда, когда собеседник может повлиять на ситуацию."
Шольц назвал условия для возобновления переговоров с Путиным
Акация
12:19
Ты его хоть вычистил сначала или стекло просто прикрутил с пылью и паутиной?
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Dimkovski
12:18
Уверенный FHD с запасом надо начинать с 4070 или 7700XT, всё, что ниже или по чипу не вытягивает или по памяти.
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Легенда
12:18
Хотел купить, но потом поразмышлял, мне и вентилятора этого хватает. У меня маленькая комнатка, 2х3. Я даже не знаю зачем отдавать 20.000 за кондиционер, я вентилятор включаю, и в принципе норма. Если...
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Акация
12:17
Шеша у тебя кондиционер есть?
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Всеволод Шевченко
12:17
в смысле последних событий - не хочу иметь ничего общего... с олигархами
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Всеволод Шевченко
12:15
Э! А меня почему не позвали? Я тоже хочу в центре делать навоз!
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Акация
12:14
Пишут,что след наблюдали из Армении и Ирана.
Видео: РВСН провели испытательный пуск неназванной межконтинентальной баллистической ракеты
Легенда
12:13
Мне и в Москве неплохо, пока ты есть в интернете кукарекаешь, мы намаз делаем в центре Москвы
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Всеволод Шевченко
12:12
Чемодан, вокзал, Туркумения
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем