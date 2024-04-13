Эта многоцелевая ракета может быть использована для атак как на суше, так и на море, что делает ее очень универсальным оружием, способным решать разнообразные задачи.

Композитное изображение с F-35, несущим четыре ракеты Мако под крыльями, и в коробке макет, представленный на экспозиции Sea Air Space 2024

реклама

В рамках партнерства с главным подрядчиком и субподрядчиком правительства США компанией CoAspire, Lockheed Martin представила новую гиперзвуковую ракету Mako на выставке Sea Air Space 2024. Разработанная изначально при внутреннем финансировании программы Stand In Attack Weapon (SiAW) ВВС США, эта ракета теперь доступна для использования палубной авиации ВМС США.

Rick Loy, старший менеджер программы ВМС США, отмечает, «для ВМС США это многоцелевая, высокоэффективная система, обладающая высокой живучестью и доступной ценой, поэтому вы сможете сдерживать множество целей одновременно с помощью одной системы вооружения, которая готова уже сейчас»

Согласно заявлению Lockheed Martin, гиперзвуковая ракета Mako может использоваться на различных самолетах, включая F-35, F-22, F-15, F-16, F/A-18, P-8, а также на других военно-воздушных средствах, оснащенных боевыми упорами диаметром 30 дюймов.

Mako представлен на стенде CoAspire вместе с графикой, иллюстрирующей его использование на истребителе F-35 Lightning II. Интересно, что F-35 способен нести до шести ракет Mako, что делает его первым истребителем пятого поколения, совместимым с гиперзвуковым оружием.

Эксперты отмечают, что большинство существующих гиперзвуковых ракет не могут быть размещены в оружейных отсеках F-35, однако ракета Mako от Lockheed Martin может быть надежным вариантом для носителя этого класса. Интеграция Mako значительно расширит боевые возможности F-35 и повысит его эффективность на поле боя.

Хотя детали о новой ракете остаются под секретом, известно, что Mako обладает высокой скоростью, превышающей 5 Махов, и использует несколько методов наведения для повышения точности удара. Rick Loy подтверждает, что Mako была тщательно протестирована с применением передовых технологий, как в виртуальной среде, так и на реальных самолетах, включая истребители и морские патрульные воздушные суда.

Интеграция гиперзвуковой ракеты Mako с F-35 представляет собой значительный шаг в развитии военной авиации, обеспечивая истребителям пятого поколения эффективное оружие для поражения высокоэффективных целей на больших дистанциях. Это также подчеркивает стремление Lockheed Martin к инновациям и разработке передовых технологий в области вооружений.

В целом, гиперзвуковая ракета Mako представляет собой значимое достижение в области аэрокосмической индустрии, обеспечивая военным современное и мощное оружие.