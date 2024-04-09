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«Бедность – это не позор», но и результат мер, принятых правительством Мелони
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Согласно данным Istat, заработная плата в Италии на 12 % ниже средней по Евросоюзу. Это на €3700 в год меньше, чем средняя заработная плата в ЕС, и более чем на €8000 ниже, чем у среднего немецкого работника.
Инфляция «съедает доходы», заявил председатель профсоюза пенсионеров CGIL Альфред Эбнер. В прошлом году итальянским семьям пришлось потратить на основные продукты питания, такие как хлеб, макароны, мясо и колбасные изделия, на €613 больше, чем в предыдущем году. Среди портовых рабочих, которые недавно объявили забастовку, средняя заработная плата составляет около €21 000 в год.
Согласно отчету католической благотворительной организации "Каритас", в прошлом году число новых бедняков, обратившихся к организации впервые из-за финансовых трудностей, возросло с 31 до 45 %. Доклад о бедности подчеркивает, что случаи обнищания особенно выросли среди семей с детьми, женщин и молодежи.
Проведенные исследования показывают, что действия правительства имеют прямое влияние на уровень бедности. В стране под руководством премьер-министра Джорджии Мелони, которая занимает пост с октября 2022 года, уровень бедности достиг исторического максимума.
Ее своеобразный взгляд на бюджет 2024 года показывает, в чем кроются истинные причины роста бедности. Бюджет содержит дополнительные расходы в размере €2 миллиардов на поставку военной техники украинской армии, €3 миллиарда на снижение налогов и отчислений на социальное страхование для компаний. Незначительные средства в несколько миллионов выделены на улучшение условий содержания и «репатриацию» мигрантов, но для смягчения последствий живущих в бедности людей почти ничего нет.
Минимальный доход для бедных людей, живущих в домохозяйствах, был снижен с €550 до €350. Сотни тысяч оказались в нищете. С повышением пенсионного возраста была отменена корректировка пенсий с учетом инфляции и ужесточены условия досрочного выхода на пенсию, что очень сильно ударило по миллионам пенсионеров.
Из-за высоких цен на продукты питания, коммунальные услуги и топливо, жизнь итальянских пенсионеров становится все сложнее. Многие из них вынуждены экономить на еде, медицинских услугах и других необходимых расходах. По оценкам CGIL, около 1,7 миллиона пенсионеров в Италии проживают за чертой бедности.
Борьба с быстро растущей бедностью в Италии является центральной темой борьбы профсоюзов в ближайшие дни и недели.