Отчет государственного статистического управления Istat предупреждает, что абсолютная бедность затронула 8,5 процента семей, что составляет около 5,7 миллиона человек. Генеральная итальянская конфедерация труда CGIL сообщила, что более 63 процентов итальянских семей сталкиваются с финансовыми трудностями. Доля людей, живущих за чертой бедности в Италии, составляет 24,2 процента, превышая средний уровень в Евросоюзе (21,6 процента). Низкая заработная плата заставляет сотни тысяч людей, у которых есть работа, бороться с бедностью.

«Бедность – это не позор», но и результат мер, принятых правительством Мелони

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Согласно данным Istat, заработная плата в Италии на 12 % ниже средней по Евросоюзу. Это на €3700 в год меньше, чем средняя заработная плата в ЕС, и более чем на €8000 ниже, чем у среднего немецкого работника.

Инфляция «съедает доходы», заявил председатель профсоюза пенсионеров CGIL Альфред Эбнер. В прошлом году итальянским семьям пришлось потратить на основные продукты питания, такие как хлеб, макароны, мясо и колбасные изделия, на €613 больше, чем в предыдущем году. Среди портовых рабочих, которые недавно объявили забастовку, средняя заработная плата составляет около €21 000 в год.

Согласно отчету католической благотворительной организации "Каритас", в прошлом году число новых бедняков, обратившихся к организации впервые из-за финансовых трудностей, возросло с 31 до 45 %. Доклад о бедности подчеркивает, что случаи обнищания особенно выросли среди семей с детьми, женщин и молодежи.

Проведенные исследования показывают, что действия правительства имеют прямое влияние на уровень бедности. В стране под руководством премьер-министра Джорджии Мелони, которая занимает пост с октября 2022 года, уровень бедности достиг исторического максимума.

Ее своеобразный взгляд на бюджет 2024 года показывает, в чем кроются истинные причины роста бедности. Бюджет содержит дополнительные расходы в размере €2 миллиардов на поставку военной техники украинской армии, €3 миллиарда на снижение налогов и отчислений на социальное страхование для компаний. Незначительные средства в несколько миллионов выделены на улучшение условий содержания и «репатриацию» мигрантов, но для смягчения последствий живущих в бедности людей почти ничего нет.

Минимальный доход для бедных людей, живущих в домохозяйствах, был снижен с €550 до €350. Сотни тысяч оказались в нищете. С повышением пенсионного возраста была отменена корректировка пенсий с учетом инфляции и ужесточены условия досрочного выхода на пенсию, что очень сильно ударило по миллионам пенсионеров.

Из-за высоких цен на продукты питания, коммунальные услуги и топливо, жизнь итальянских пенсионеров становится все сложнее. Многие из них вынуждены экономить на еде, медицинских услугах и других необходимых расходах. По оценкам CGIL, около 1,7 миллиона пенсионеров в Италии проживают за чертой бедности.

Борьба с быстро растущей бедностью в Италии является центральной темой борьбы профсоюзов в ближайшие дни и недели.