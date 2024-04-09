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Королевскому флоту Британии грозит забастовка из-за плохого материального обеспечения военнослужащих
Члены вспомогательного подразделения королевского флота (RFA) проголосовали за забастовку из-за спора с администрацией по поводу заработной платы и неудовлетворительного материального обеспечения моряков и специалистов

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                  HMS Prince of Wales проводит пополнение запасов в море с помощью RFA Tidesurge

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Члены международного профсоюза и профессиональная ассоциация, представляющая моряков и смежных работников Nautilus International поддержали забастовку.

Уже долгое время, с 2010 года, сотрудники RFA сталкиваются с серьезным сокращением реальной заработной платы. Доходы военнослужащих сократились более чем на 30%. В результате это привело к большим проблемам с набором новых кадров и все увеличивающимся количеством увольнений ценных специалистов, а также к низкому моральному духу среди сотрудников. Восполнить нехватку кадров и тем более подготовить новых, не представляется возможным из-за падения статуса и престижности службы в королевском флоте.

Организационный директор Мартин Грей сказал: «Результат этого голосования является четким свидетельством силы разочарования среди наших членов RFA, которые чувствуют себя перегруженными работой, недоплачиваемыми и недооцененными».

RFA обеспечивает снабжение и поддержку королевского военно-морского флота, обеспечивая флот топливом и припасами за счет пополнения запасов в море, транспортировки королевских морских пехотинцев и персонала британской армии, оказания медицинской помощи и транспортировки оборудования и предметов первой необходимости по всему миру. 

Недавно корабли вспомогательного королевского флота - RFA Argus и RFA Lyme Bay были отправлены в восточное Средиземноморье для поддержки гуманитарных миссий из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Об их местонахождении и о том, чем они занимались, из доступных источников, было мало информации, но в январе RFA Lyme Bay доставила 80 тонн помощи для сектора Газа в Порт-Саид в Египте.

#великобритания #королевский флот великобритании #военно-морской флот великобритании #rfa #забастовка на флоте
Источник: forces.net
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