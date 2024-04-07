Командование воздушных сил самообороны Японии приняло стратегическое решение эвакуировать военную технику в более безопасные районы, чтобы предотвратить возможное затопление авиабазы и повреждения боевой техники в случае приближающегося цунами.

Колонна самолетов F-15J сразу после выхода из низменной части аэропорта

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3 апреля в ответ на полученное предупреждение о приближающейся волне цунами командование японской авиабазы Наха на Окинаве приняло решение эвакуировать истребители F-15J и военную технику в более высокие районы для защиты ценной техники от возможного затопления.

В Нахе дислоцируются 13 подразделений сил самообороны Японии. Основой базы является 9-й истребительный авиаполк, состоящий из трех эскадрилий истребителей F-15J и вспомогательных учебных самолетов Т-4. Авиаполк отвечает за задачи противовоздушной обороны.

Там же расположена 603-я эскадрилья оснащенная самолетами дальнего радиолокационного обнаружения E-2C. На базе дислоцируются тяжёлые военно-транспортные вертолёты CH-47J из 15-й вертолетной эскадрильи сухопутных сил самообороны и многоцелевые вертолеты UH-60J из 5-й вертолетной эскадрильи морских сил самообороны. Кроме того, на базе располагаются подразделения ПВО и части связи и обеспечения.

После объявления тревоги, не менее одиннадцати истребителей F-15J были переброшены на дороги, прилегающие к авиабазе Наха. Самолеты были организованы в маршевую колонну и переброшены в безопасные районы страны.

Этот маневр уже практиковался после событий 11 марта 2011 года, когда мощное цунами вызвало серьезные разрушения на нескольких японских военных базах. Тогда 18 самолетов F-2, принадлежавших 21-й истребительной эскадрилье авиабазы Мацусима, были затоплены и повреждены. Пять машин позже были признаны не подлежащими ремонту и списаны. Остальные 13 самолетов F-2 были отремонтированы, но стоимость этого ремонта достигла 774 миллионов долларов США. На этот раз угроза оказалась меньшей и крупного ущерба удалось избежать.