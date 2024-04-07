Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) сообщила, что в январе и феврале 2024 года было зарегистрировано 985 сообщений о сбоях GPS. Статистика Евроконтроля показывает, что в течение 2023 года было зарегистрировано 1371 нарушение сигнала GPS. Большинство нарушений сигнала фиксировались в регионе Балтийского моря.

Помехи сигнала GPS

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Первые тревожные заявления о помехах сигнала GPS в регионе Балтийского моря появились в конце 2023 года, и в последующие месяцы проблема только усугублялась. Ситуацию обострило сообщение британского правительства о том, что самолет министра обороны Великобритании Гранта Шаппса почти на полчаса остался без связи и навигации при вылете после визита в Польшу.

Сбои и помехи сигналов GPS стали острой проблемой в северной Польше, Литве, Латвии, Эстонии и других регионах Балтийского моря за последние несколько месяцев. Несмотря на отсутствие единого эффективного метода борьбы с такими вмешательствами в работу системы навигации, министерство обороны Германии в интервью агентству Reuters намекнуло на возможных виновных. По оценке немецкого министерства национальной обороны, есть высокая вероятность того, что за сбоями стоит Россия.

Представитель Минобороны ФРГ заявил, что постоянные сбои в работе глобальной навигационной спутниковой системы, вероятно, связаны с действиями российских военных из Калининградской области. Однако не было предоставлено никаких подробностей о том, как были сделаны такие выводы оборонным ведомством Германии, а также о характере сбоев, ссылаясь на соображения военной безопасности.