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беспилотник Backfire K1
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Backfire K1, спроектирован как небольшой самолет, с передним расположением двигателя и V-образным хвостовым оперением. Дрон запускается с помощью катапульты с парашютной системой спасения.
БПЛА перемещается по заранее установленным маршрутам без необходимости постоянной связи со своими операторами, уклоняясь от электронного обнаружения. Эта характеристика делает его устойчивым к средствам РЭБ и невидимым для средств электронной разведки. Не имея традиционного канала управления и оснащенный надежной GPS-антенной, Backfire K1 сохраняет свой курс, не подвергаясь воздействию контрмер.
Технические характеристики Backfire K1:
Боевая дальность до 55 км
Способность нести полезную нагрузку до 6 кг
Крейсерская скорость 84 км/ч
Бомбометание ведется на высотах 50-200 м
Максимальная высота 1000 м
Наиболее эффективно работает на рабочей высоте 300 м
Приводится в действие электрическим двигателем
Backfire K1 может нести два осколочных боевых элемента 9Н235 от РСЗО «Смерч». Суббоеприпас оснащен носовым взрывателем и механизмом самоуничтожения, что повышает безопасность и сводит к минимуму количество неразорвавшихся боеприпасов.