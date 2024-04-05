Много лет назад Евросоюз захотел найти области, где он был бы лучше других и смог бы обогнать своих конкурентов. Для выполнения этой стратегии было задумано, что это будет сектор зеленой энергетики и развитие возобновляемых источников энергии. Однако ЕС совершил огромную ошибку.

климатическая повестка в Европе

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Оказалось, что азиатские страны освоили зеленые технологии намного лучше. Они могут производить гораздо дешевле и больше, поэтому теперь Европу наводнили, среди прочего, фотоэлектрические панели и электромобили. Именно азиатские производители продают все больше и больше этой продукции в ЕС и зарабатывают на этом огромные деньги.

В это же время европейские компании попадают во все большие неприятности и вынуждены нести расходы из-за чрезмерно агрессивной климатической политики. Как пример, это широко и печально известный климатический налог ETS (европейская система торговли выбросами), который оказывает негативное влияние на финансовое состояние компаний.

К этому можно добавить широкое распространение практики принуждения инвестировать в «зеленые» технологии через требования ESG (Environmental, Social и Corporate Governance) - вовлечение компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Компания в ЕС сегодня не получит кредит, если не докажет, что она «достаточно зеленая» и ей придется покупать зеленую энергию, электромобили и другие совершенно ненужные бизнесу вещи. Все это стоит денег, и в результате европейские компании теряют конкурентоспособность по сравнению с компаниями из-за пределов ЕС.

И этот процесс уже нельзя остановить при действующем политическом курсе Европы. Более 20 лет назад группа активистов выдвинула требования по борьбе с выбросами парниковых газов. Говорили о необходимости борьбы с изменением климата. Но вскоре ситуация вышла из-под контроля.

В настоящее время большое количество людей в ЕС живут на различные гранты, которые стали для них отличным способом заработка, продвигая европейский зеленый курс. Они получают новые гранты и уже сами поверили в зеленую утопию. Сегодня из-за этого очень трудно сделать шаг назад. Миллионы людей позволили себе идеологическую обработку. Возникло что-то вроде новой псевдорелигии.

В результате, сейчас в мире технологий лидирует Азия, которая развивается и не заморачивается вопросами защиты климата. Может быть, когда люди в ЕС станут намного беднее из-за европейского зеленого курса тогда они и поймут, что что-то не так в навязанной им климатической повестке.