Когда-то европейский автомобильный рынок переживал «эпоху процветания», что можно было охарактеризовать фразой как "великую эпоху автомобильной индустрии Европы", однако, сегодня его состояние склоняется к фразе "но затем наступила политика перехода к новым источникам энергии, и начался упадок европейского автомобильного производства".

Европейский автомобильный сектор переживает спад уже на протяжении многих лет, в то время как другие страны, особенно Китай, Индия и Мексика, переживают настоящий автомобильный бум. Если сравнивать данные за 2000 и 2023 годы, то производство автомобилей в Европе сократилось примерно на 10%, а доля европейских производителей на мировом рынке упала с 35% до 19%. Китай вышел в лидеры по объему производства автомобилей и увеличил свою долю на мировом рынке с 3,6% в 2000 году до 32% в 2023 году.

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Тут стоит обратить внимание на внутренние процессы в Европе: не только Германия, но и другие автомобильные державы сталкиваются с вызовами новой «зеленой политики». В результате энергетического перехода и политики европейских правительств, которые уделяют климатической повестке особое внимание, производство автомобилей в Германии сократилось на 32% за последние 7 лет.

Цифры еще более удручающие для Франции, где снижение составило 55% с 2000 года, для Италии (минус 49%) и Великобритании (минус 43%). Эти страны потеряли даже больше, чем Германия, но это был не быстрый крах, а постепенное «умирание в рассрочку».

Частично стагнация в автомобильной сфере в традиционно автомобильных европейских странах объясняется перемещением производства на Восток. Например, Чехия и Словакия увеличили объем производства более чем вдвое с 2000 года. Чехия опередила Италию по количеству произведенных автомобилей, немного позже и Словакия тоже обогнала Италию. Сегодня Словакия производит на 23% больше автомобилей, чем Италия и даже на 5% больше, чем Великобритания.

Словакия с населением 5,4 млн жителей сегодня производит больше всего автомобилей (около 199 на 1000 жителей) на душу населения (для сравнения: Корея 82, Япония 72, Германия 49, Мексика 31, Франция 22, США 32, Китай 21, Индия 4). Здесь открыли свои цеха не только корейские (Kia), но с недавних пор и китайские производители автомобилей и комплектующих (высокотехнологичные аккумуляторы Gotion и др.).

В будущем конкурентное давление на Германию и других бывших автомобильных лидеров со стороны азиатских производителей в Европе будет только усиливаться. Но правительство Германии эта статистика особо не волнует. Это тот случай, когда идеология явно превосходит здравый смысл.