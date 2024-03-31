Технологии прошлого века возвращаются в современность. Группа предприимчивых бизнесменов из Западного Техаса решила вернуть в жизнь дизайн самолетов 1940-х годов. Их план заключается в использовании специальных самолетов-планеров без двигателей, которые будут буксироваться другими самолетами для экономии затрат на полеты.

Aerolane хочет возродить идею 1940-х годов в авиации

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Американская компания Aerolane, обладающая уникальными авиационными технологиями, которая базируется в Западном Техасе, представила удивительную концепцию, заявляя, что их технология способна снизить расходы на авиаперелеты до 65%. И хотя идея не нова, она все равно вызывает интерес и восхищение.

Черпая вдохновение и используя принципы 1940-х годов, Aerolane разработала систему, которая предлагает использовать ведущий самолет для буксировки автономного грузового планера под названием "Aerocart". Это инновационное решение вызывает вопросы и сомнения, но обещает значительные экономические преимущества.

Соучредитель Aerolane, Тодд Грец, подчеркнул преимущества "Aerocart" - «Планеры без двигателей и топливных баков легче. Они оснащены современными системами управления полетом. Меньшее сопротивление воздуха и оптимизация планера для максимальной эффективности делают решение совсем неплохим. В настоящее время проект находится на стадии тестирования, с надеждой на коммерческое внедрение уже в ближайшем будущем».

По мнению разработчиков компании Aerolane, использование «Aerocart» позволит снизить транспортные расходы до 65%. Учитывая, что авиатранспортная отрасль оценивается в 135 миллиардов долларов США, сэкономить таким образом можно будет очень серьезно.

В 2013 году аналогичные испытания провело командование военно воздушных сил США. Целью испытаний было продемонстрировать экономию топлива, но дальше испытаний дело не продвинулось.

Идея возрождения технологии из прошлого в современном контексте представляется захватывающей и перспективной, и Aerolane готова революционно изменить отрасль авиаперевозок.



