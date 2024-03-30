Wall Street Journal: Россия ввезла с Запада через Турцию в два раза больше нитроцеллюлозы в прошлом году, чем за период до конфликта на Украине.

Россия обходит запреты и удваивает импорт нитроцеллюлозы

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По данным американской деловой газеты Wall Street Journal, зафиксировано увеличение объема импорта нитроцеллюлозы в Россию с Запада через Турцию. Этот материал используется для производства артиллерийских боеприпасов.

Торговые данные показывают, что в прошлом году Россия импортировала более 3000 тонн нитроцеллюлозы, что почти вдвое больше, чем за период до февраля 2022 г. Такого результата Москва добилась за счет увеличения поставок из Китая и главным образом за счет импорта с Запада и Тайваня, наиболее часто прибегая к услугам турецкой компании Noy Ic Ve Dis Ticaret.

Для закупки нитроцеллюлозы турецкая компания сотрудничала с западными компаниями, такими как немецкая дочерняя компания американской компании International Flavors & Fragrances и тайваньская компания TNC Industrial.

Представители этих компаний категорически отрицают свою причастность и утверждают, что не знали о реэкспорте реализуемого сырья. Они акцентируют внимание на том, что их нитроцеллюлоза не соответствует военным стандартам, хотя эксперты отмечают, что нитроцеллюлозу с низким содержанием азота можно обогатить для использования в производстве боеприпасов.

В связи с тем, что нитроцеллюлоза была добавлена министерством торговли США в список подконтрольных товаров, учреждения торгового финансирования подвергаются санкциям. Заместитель министра торговли по управлению экспортом в бюро промышленности и безопасности (BIS) Тея Розман заявила, что ведутся работы по изоляции России от поставок нитроцеллюлозы, в условиях глобального дефицита нитроцеллюлозы, который тормозит усилия стран НАТО по увеличению производства артиллерийских боеприпасов.



Издание Wall Street Journal отмечает, что Польша инвестирует в расширение производства этого материала для нужд своей оружейной промышленности, и по возможности промышленности ЕС.