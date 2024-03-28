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Япония собирается модернизировать морские порты и аэродромы для военных нужд
Япония выражает намерение адаптировать свои аэропорты и морские порты на случай военного конфликта, обосновывая это решение с возросшей морской активностью Китая и опасениями по поводу потенциального конфликта в районе Тайваня. Также страна восходящего солнца планирует приобретение американских крылатых ракет "Томагавк" с целью укрепления обороноспособности страны.

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                                                                                 Япония

Пять аэропортов и одиннадцать морских портов будут приспособлены для военных целей что, по данным агентства Kyodo, позволит усилить оборонные возможности Японии на юго-западе страны. Планы были озвучены анонимным источником в правительстве и ожидают одобрения со стороны министров. Работы по модернизации инфраструктуры начнутся в следующем финансовом году, который стартует в апреле.

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Предполагается, что модернизация аэропортов пройдет с учетом потребностей военной авиации, включая увеличение длины взлетно-посадочных полос для соответствия техническим требованиям эксплуатации истребителей и транспортных самолетов.

В морских портах планируется проведение работ для создания условий подходящих для приема военных кораблей, включая эсминцы.

Недавно власти Токио обнародовали информацию об увеличении активности китайских судов вблизи спорных между Японией и Китаем необитаемых островов в Восточно-Китайском море. Япония наименовывает эти острова Сэнкаку, в то время как Китай называет их Дяоюйдао.

Аналитики указывают на опасения японского правительства относительно потенциального агрессивного поведения Китая в свете событий в Украине, что может повлечь за собой напряженную обстановку в регионе и угрозу для японских территорий. Также вызывает беспокойство усиление военного сотрудничества между Китаем и Россией.

Прошлогоднее объявление о росте оборонного бюджета и планах вооружений свидетельствует о серьезной подготовке Японии к возможным угрозам. 

#япония #обороноспособность #армия японии #аэропорты японии #морские порты японии
Источник: forsal.pl
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