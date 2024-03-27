По данным спутниковых снимков в порту Восточный на Дальнем Востоке обнаружено пять северокорейских кораблей, и аналитики предполагают, что Россия использует нефть в качестве оплаты за поставляемые боеприпасы.

северокорейские танкеры

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Согласно газете Financial Times, Россия начала прямые поставки нефти в КНДР вопреки санкциям ООН. Аналитический центр в области обороны и безопасности (RUSI) со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, обнаружил на спутниковых снимках пять северокорейских танкеров, направляющихся за нефтепродуктами в порт Восточный, расположенный чуть более чем в 100 км к востоку от Северной Кореи.

Сообщается, что корабли из КНДР прибыли в дальневосточный порт с выключенными транспондерами., что свидетельствует о попытке обойти ограничения на импорт.

До введения санкций, по данным США, Северная Корея ежегодно получала из-за границы около 8,5 миллионов баррелей нефти – почти половина из них в виде сырой нефти, а другая половина – в виде нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и тяжелое топливо. масло. С 1 октября 2017 года в Северную Корею разрешено поставлять только 500 тысяч баррелей этой продукции. Сообщается, что этот лимит на импорт был значительно превышен.

В Лондоне предполагают, что объем поставок нефти может достигнуть 125 000 баррелей нефтепродуктов за несколько недель, что превышает разрешенный лимит. Несмотря на отсутствие заявлений от представителей власти РФ или операторов кораблей, эти поставки могут быть связаны с тем, что Северная Корея начала поставки боеприпасов в Россию в прошлом году.

Представители RUSI утверждают, что эти поставки нефти являются "лобовой атакой на санкционный режим", наложенный на КНДР, и что это первая попытка обхода санкций, с момента введения Пхеньяна строгих ограничений в 2017 году.

Эти поставки из России в КНДР помогут стабилизировать экономику, пополнить ресурсы вооруженных сил и программы вооружения последней и служить платой за поставки боеприпасов в РФ.