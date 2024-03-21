Ситуация с энергоснабжением в Польше выглядит удручающе, поскольку уже в 2025 году польским энергетическим сетям будет не хватать 1,4 ГВт . Что еще хуже, в ближайшие годы нехватка электроэнергии будет увеличиваться.

Польше грозит серьезная нехватка электроэнергии уже в ближайшие годы

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PSE SA — (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) — государственная энергетическая группа в Польше, занимающаяся производством, продажей и распределением электроэнергии заявила, что Польша стоит перед серьезной проблемой с энергоснабжением страны.

Компания Polish Energy Grids выпустила отчет «План развития для удовлетворения текущего и будущего спроса на электроэнергию на 2025–2034 годы», где подробно описаны проблемы, с которыми сталкивается Польша в процессе производства и распределения электроэнергии.

Эксперты представили тревожные данные, указывая на возможное исчерпание производственных возможностей поставщиков энергии в стране. По информации польских энергетических сетей, без дополнительных инвестиций в производство энергии, Польше грозит серьезный дефицит электричества, который будет нарастать с каждым годом. Прогнозы на ближайшие годы неутешительны: уже к 2025 году PSE ожидает дефицит в 1,4 ГВт, который будет увеличиваться и дальше.

Со временем ситуация станет еще более напряженной: через год дефицит энергии увеличится до 3,4 ГВт, а к 2034 году может достигнуть 6,8 ГВт. Согласно докладу, к 2040 году возможен дефицит энергии около 13,6 ГВт, что представляет собой настоящую угрозу для энергетической безопасности страны.

Отчет не учитывает проблему импорта электроэнергии из других стран, что является общей проблемой для всей Европы. Увеличение мощностей возобновляемой энергетики может помочь смягчить ситуацию, однако для полного решения проблемы необходимо ускорить инвестиции в область энергоснабжения. Предложения включают в себя возможное строительство газовых электростанций, установок на биомассе и других источников энергии.