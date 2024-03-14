Промышленное производство в еврозоне резко снизилось в начале текущего года, сообщило агентство Евростат.

Завод Tata Steel в Голландии

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Объем промышленного производства в Европе упал на 3,2% в январе по сравнению с декабрем, что оказалось значительно ниже ожиданий аналитиков. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение лишь на 1,8%.

Аналитики Bloomberg прогнозируют всего 0,1% экономического роста в еврозоне за первые три месяца года. Президент Европейского центрального банка выразила осторожный прогноз о росте экономики всего на 0,6% за весь год и что экономический рост останется весьма скромным.

В январе наибольшее снижение производства было зарегистрировано у машиностроителей, где падение составило 14,5%. Это свидетельствует о снижении спроса на продукцию, используемую для создания других товаров и услуг. Производство потребительских товаров также снизилось, в то время как производство энергии увеличилось.

Ирландия оказалась среди стран с наибольшим спадом в промышленности, где уровень производства упал на 29% по сравнению с декабрем. Евростат также отметил, что статистическое управление Ирландии пересматривает свою методологию сбора данных.

Новые цифры подчеркивают сложности, с которыми сталкивается промышленный сектор еврозоны из-за давления санкций, особенно это сказывается на промышленности Германии, крупнейшей экономике региона.

Резкое снижение промышленного производства может означать, что перспективы экономического роста еврозоны в первом квартале еще больше ухудшатся, пишет Bloomberg, и что для промышленности Европы наступили тяжелые времена.