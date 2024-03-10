Азербайджанская республика приобрела у Израиля высотный аэростат противоракетной обороны под названием Sky Dew, оборудованный передовой системой обнаружения ракет и воздушных судов. Эту информацию сообщили израильские СМИ.

Аэростат Sky Dew

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Основное предназначение аэростата Sky Dew заключается в обнаружении крылатых ракет, беспилотников и других возможных воздушных угроз, движущихся на низкой высоте, и обеспечении раннего предупреждения об этих угрозах. Для достижения этой цели аэростат оснащен радаром дальнего действия с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Аэростат способен обеспечивать непрерывное наблюдение в течение нескольких дней и может отслеживать до 500 целей на расстоянии более 250 км. Кроме того, аэростат успешно минимизирует помехи от поверхности земли, что делает его особенно эффективным в обнаружении угроз на низкой высоте.

Максимальная высота полета аэростата Sky Dew намного превышает пределы земных радаров, что обеспечивает ему значительно более широкий обзор до линии горизонта.

Аэростат Sky Dew является одним из крупнейших в своем классе и был разработан совместно организацией противоракетной обороны Израиля и агентством противоракетной обороны США. Израильские СМИ отмечают, что чувствительный радар, установленный на дирижабле долговечен и эффективен в использовании ресурсов, а также не требует дорогостоящего обслуживания.

Передача данных между аэростатом Sky Dew и его наземной станцией осуществляется по защищенным оптоволоконным каналам передачи данных.