По сообщению министерства обороны Латвии, на этой неделе на восточной внешней границе Латвии началось усиление защитных мер. На пограничный пост Пиедруя привезли бастионы HESCO, а в пограничные пункты Терехова, Патерниеки и Гребнево были доставлены десятки бетонных блоков, которые могут быть использованы для быстрого перекрытия границы при необходимости.

Латвия приступила к укреплению восточной границы

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Согласно сообщению портала оборонных новостей sargs.lv, бастионы HESCO были доставлены в пограничное управление в Пиедруе в ожидании дальнейших указаний правительства. Эти укрепления изготовлены из металлической сетки и прочной ткани. Путем развертывания бастионных модулей HESCO и заполнения их песком или гравием можно создать укрытия, предоставляющие защиту от пуль и осколков, размеры которых можно изменять по мере необходимости. Бастионы HESCO такого типа широко применяются вооруженными силами НАТО для защиты от огня противника и блокирования транспортных маршрутов.

В то же время на пограничные посты в Терехово, Патерниеки и Гребнево были доставлены десятки бетонных блоков, которые могут быстро использоваться для укрепления пунктов пересечения границы и дорог, чтобы предотвратить несанкционированное проникновение и использовать их как защиту от потенциальных угроз. Такие посты позволяют оперативнее реагировать на возможные конфликты.

"План военного усиления и снижения мобильности вероятного противника на восточной границе является частью создания Балтийской линии обороны, включающей в себя пункты поддержки Национальных вооруженных сил вдоль российско-белорусской границы - оборонные позиции, заграждения, склады боеприпасов и другие укрепленные позиции", - отмечает sargs.lv.

Оборонный сектор продолжит укрепление восточной границы, вложив 303 миллиона евро в следующие пять лет. Планируется начать с земляных работ для создания противотанковых рвов вдоль существующих дорог, а затем дорожные дренажные канавы также будут преобразованы в противотанковые рвы.

Будут развернуты различные виды заграждений, такие как бетонные блоки для укрепления противотанковых рвов и конструкции "зубов дракона", а также противотанковые мины. Размещение препятствий будет адаптировано к местности с использованием естественных преград, таких как болота, леса и другие природные элементы.

Правительство Латвии утвердило план военного усиления и защиты от проникновения на восточной границе, разработанный Министерством обороны и Национальными вооруженными силами. В этом плане описаны способы обеспечения безопасности внешней границы Латвии.