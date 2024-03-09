Французская армия, привыкшая иметь значительное преимущество над противниками, теперь готовится к конфликту с равным по огневой мощи соперником.

Танки Леклерк

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Визит Politico в учебный центр французской армии позволил оценить сложность условий, в которых обучаются военные. Центр боевой подготовки CENTAC, раскинувшийся на площади 120 квадратных километров, предоставляет возможность различным подразделениям французской армии тренироваться в реалистичных условиях. Здесь совместно действуют пехотинцы, артиллеристы, разведка, и это единственное место, где круглый год в строю находятся два десятка танков Leclerc (французский основной боевой танк третьего поколения).

Как сообщает Politico что, хотя французские офицеры и не назвали конкретных потенциальных противников, цель учений заключается в подготовке войск к возможной конфронтации с сильными государствами, включая Россию. Франция уделяет все больше внимания коллективной безопасности и обороне на восточном фланге Европы.

Офицеры CENTAC выделяют важность, по возможности, отказа от лобовых атак, которые могут быть кровопролитными, но неэффективными, и уделяют больше внимания слаженному взаимодействию военных. Внедрение новых технологий, включая дроны для обеспечения информационной поддержки и усиления огневой мощи, становится неотъемлемой частью военной доктрины.

В интервью интернет-изданию Politico, полковник Аксель Дени, руководитель учебного центра Майи-ле-Камп (CENTAC) на востоке Франции, отметил, что третий год боевых действий на Украине вернул полномасштабную военную активность в Европу. "Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, не каждый тебе друг и не каждому можно доверять", - подчеркнул Дени.

Полковник Аксель Денис особо отметил, что одиночные действия танков на Украине неэффективны, и необходимо стремиться к слаженным, хорошо спланированным операциям.

Анализ современных военных конфликтов подчеркнул важность современной техники и профессиональных навыков армии. Ситуация требует постоянного развития и модернизации военных сил для эффективного противодействия потенциальным угрозам.