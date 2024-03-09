Планируется, что система ПВО Patriot будет обеспечивать защиту воздушного пространства Литвы, а страна станет первой в Балтии, где будет осуществляться ротация систем ПВО.

Система ПВО Патриот в Литве во время саммита НАТО в Вильнюсе в июне 2023 года

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На саммите НАТО в Вильнюсе, прошедшем в июне 2023 года, было принято решение о начале ротации систем ПВО в странах Балтии, аналогичной, миссии воздушной безопасности с участием истребителей.

Литва, Латвия и Эстония предложили ввести ротацию систем ПВО из-за недостаточного уровня оборонительных возможностей ПВО на своей территории. Это предполагает отправку союзников НАТО с их военной техникой на ротационной основе в страны Балтии.

Размещение систем противовоздушной обороны (ПВО) союзников НАТО в Литве начнется уже в текущем году, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас. "Наша цель - внедрить систему ротации, аналогичную миссии воздушной безопасности. Различные страны будут сменять друг друга, техника будет перемещаться в Литву и покидать ее. Планируется, что этот подход будет регулярным на протяжении нескольких месяцев, что позволит значительно укрепить наши возможности по противовоздушной обороне", - пояснил он.

Министр не раскрывал, какие конкретно страны разместят свои системы ПВО в Литве, но отметил, что системы Patriot будут доставлены не из США, а из европейской страны, согласно информации литовского национального телеканала LRT.

Анушаускас пообещал предоставить информацию о странах-участницах ротации систем ПВО, как только будут достигнуты соглашения по техническим деталям и графику ротации.

Литва в настоящее время ведет переговоры о ротации с Германией, Швецией, Нидерландами, Италией и Грецией, однако конкретные соглашения пока не были достигнуты.