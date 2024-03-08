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Apelsinoff
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
Программы вооружения, будут связаны с системами ПВО, ПРО, бронетанковыми войсками, ракетными войсками и артиллерией, ВВС и ВМФ, будут в приоритете.

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                                                          Система M142 HIMARS

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В контракты, которые планируется заключить в 2024 году, включены: ударные вертолеты AH64 Apache, системы радиолокационной разведки воздушного и надводного пространства на базе аэростатов, дополнительные танки, различные типы вертолетов, включая многоцелевые и обеспечивающие, беспилотные разведывательно-ударные комплексы, модернизация самолетов F16, боеприпасы для танков, средства воздушного боя для различных типов многоцелевых самолетов, а также индивидуальное снаряжение солдат.

Будут закуплены многопусковые ракетные установки HIMARS (Homar A и Homar K). Проект Homar-A предусматривает доработку существующей РСЗО M142 с учетом требований польской армии. Так, боевая машина «Homar A» (А – американская) должна строиться на трехосном шасси Jelcz 663.45 польского производства и нести штатную пусковую установку HIMARS. Штатная система управления огнем будет объединена с интегрированной системой боевого управления TOPAZ польского производства. Сохранится штатная линейка боеприпасов GMLRS. Некоторое количество РСЗО «Homar K» (К – корейская) будет построено при участии предприятий из двух стран Польши и Кореи.

По сообщению заместителя министра Павла Бейда, министерство национальной обороны Польши планирует в 2024 году подписать более 150 контрактов на приобретение различных видов военной техники, включая программы по системам противовоздушной обороны (ПВО), противоракетной обороны (ПРО), бронетанковым войскам, ракетным войскам и артиллерии, а также военно-воздушным силам (ВВС) и военно-морскому флоту (ВМФ).

Бейда подчеркнул, что основное внимание уделяется приобретению современной военной техники, которая соответствует требованиям не только современной боевой среды, но и предстоящим вызовам. Планируется, чтобы не менее 50% расходов на вооружение и военную модернизацию оставались в польской оборонной промышленности.

Бейда также отметил, что с момента формирования нынешнего правительства 13 декабря 2023 года было заключено несколько долгосрочных соглашений на общую сумму более 30 миллиардов злотых. Он подчеркнул, что в первый же месяц работы Министерства национальной обороны было заключено 8 контрактов на общую сумму около 19 миллиардов злотых, из которых 18 миллиардов злотых будут направлены на польские оборонные предприятия, включая Polska Grupa Zbrojeniowa и другие оружейные компании.

#польша #военная техника #вооружение #военная техника запада #армия польшы #вооружение польшы
Источник: forsal.pl
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