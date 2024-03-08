Об этом сообщил высокопоставленный военно-морской офицер. Политический комиссар ВМС Китая, адмирал Юань Хуачжи, выступил в видеоинтервью, опубликованном в государственной газете Hong Kong Commercial Daily на платформе Weibo.

Третий авианосец ВМС Китая «Фуцзянь»

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"Китайский авианосец создается не только для того, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами, но и для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также для защиты прав и интересов Китая," - заявил Юань в интервью для газеты. Комментарии адмирала, сделанные в ходе обсуждений на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП), являются первым официальным подтверждением строительства четвертого авианосца.

Представители Народно-освободительной армии редко выступают публично во время ежегодных законодательных собраний в Пекине. Это заявление проливает свет на обычно непрозрачную программу развития китайских военно-морских сил, показывая, что технический прогресс на новом корабле продвигается успешно.

Амбициозное наращивание военно-морского флота Китая является частью более широкой стратегии президента Си Цзиньпина по превращению военно-морского флота НОАК в грозную силу "голубой воды", способную проецировать мощь далеко за пределы своих приграничных прибрежных вод. Достижение этой цели требует быстрого развития авианосных технологий, чтобы сократить отставание от ВМС США, которые считаются сильнейшими морскими силами.

Газета South China Morning Post сообщила, что хотя в сети уже некоторое время ходили спекуляции и иллюстрации о возможном новом авианосце, предположительно создаваемом на верфи Цзяннань в Шанхае, то эти комментарии дают ощутимое подтверждение существования и значительного прогресса в проекте четвертого авианосца.

Обсуждения о возможном оснащении нового авианосца ядерной установкой вызвали значительный интерес. Применение ядерного реактора позволит авианосцу выполнять взлет самолетов с помощью катапульты, что повысит его дальность полета.

Однако, по информации газеты South China Morning Post источники в НОАК ранее указывали на наличие технологических ограничений в области морских ядерных реакторов в Китае, что указывает на возможные проблемы с использованием ядерных силовых установок на авианосце.