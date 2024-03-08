Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Apelsinoff
Китай объявил о начале строительства своего четвертого авианосца
Об этом сообщил высокопоставленный военно-морской офицер. Политический комиссар ВМС Китая, адмирал Юань Хуачжи, выступил в видеоинтервью, опубликованном в государственной газете Hong Kong Commercial Daily на платформе Weibo.

реклама

                                                  Третий авианосец ВМС Китая «Фуцзянь»

реклама

"Китайский авианосец создается не только для того, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами, но и для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также для защиты прав и интересов Китая," - заявил Юань в интервью для газеты. Комментарии адмирала, сделанные в ходе обсуждений на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП), являются первым официальным подтверждением строительства четвертого авианосца.

Представители Народно-освободительной армии редко выступают публично во время ежегодных законодательных собраний в Пекине. Это заявление проливает свет на обычно непрозрачную программу развития китайских военно-морских сил, показывая, что технический прогресс на новом корабле продвигается успешно. 

Амбициозное наращивание военно-морского флота Китая является частью более широкой стратегии президента Си Цзиньпина по превращению военно-морского флота НОАК в грозную силу "голубой воды", способную проецировать мощь далеко за пределы своих приграничных прибрежных вод. Достижение этой цели требует быстрого развития авианосных технологий, чтобы сократить отставание от ВМС США, которые считаются сильнейшими морскими силами.

Газета South China Morning Post сообщила, что хотя в сети уже некоторое время ходили спекуляции и иллюстрации о возможном новом авианосце, предположительно создаваемом на верфи Цзяннань в Шанхае, то эти комментарии дают ощутимое подтверждение существования и значительного прогресса в проекте четвертого авианосца. 

Обсуждения о возможном оснащении нового авианосца ядерной установкой вызвали значительный интерес. Применение ядерного реактора позволит авианосцу выполнять взлет самолетов с помощью катапульты, что повысит его дальность полета.

Однако, по информации газеты South China Morning Post источники в НОАК ранее указывали на наличие технологических ограничений в области морских ядерных реакторов в Китае, что указывает на возможные проблемы с использованием ядерных силовых установок на авианосце.

#китай #авианосец #военно-морские силы #армия китая #авианосцы китай #военно-морские силы китая
Источник: newsweek.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
5
В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
3
Российские войска сумели достичь успеха на двух участках Донецкой Народной Республики
+
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
6
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
1
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
3
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
2
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
4
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
7
OnePlus Nord 4 скоро появится в продаже
+
Xiaomi 14 занял 3-е место в рейтинге лучших камер в списке телефонов премиум-класса
1
Logitech выпускает веб-камеру MX Brio 4K с 8,5-мегапиксельным сенсором Sony STARVIS
+
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
1
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
1
В России создана технологическая платформа для интеграции мемристорной памяти RRAM в кремниевые чипы
+
Доля рынка дискретных видеокарт у AMD выросла на 17% в последнем квартале минувшего года
+
ADATA представила технологию термопокрытия для памяти DDR5
6
Моддеры запустили GTA: Vice City на обычном роутере
+
Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая
+

Популярные статьи

5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
62
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
102
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
30
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
14
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
16
Моди бросает вызов Тайваню - Индия претендует на лидирующие позиции в производстве микросхем
2
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
20
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
3
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
7

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANZzZzZz
09:04
Байден. Лично, просто сразу забыл. Ибо с его диагнозом = все похер!)
О предварительных итогах двух лет СВО
FelsheR-BANZzZzZz
08:55
заглянет в профиль а там твоя никчемная душа и полторашки обрыгаловки.
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
FelsheR-BANZzZzZz
08:50
Дачный апгрейд. На ультрах х3470+1030. 2024-03-08 12:40:29 - WorldOfTanks Frames: 13012 - Time: 180000ms - Avg: 72.289 - Min: 57 - Max: 92 Чота даже не знаю стои ли эту прелесть гнать.)
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
Апшеронский скакел
08:44
В профиль трудно заглянуть, какая у меня видеокарта?
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
komatoz2000
08:39
я так понимаю ты на 4090 сидишь и с нетерпением ждешь 5 серию ?
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
komatoz2000
08:38
Ну, не все же умеют читать :) это не моя проблема и тем более не проблема 3080Ti. Я всего лишь обозначил, что 3080Ti это минимальный набор для входа в 4к, на ультрах в 4к не во все игры разумеется мо...
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
FelsheR-BANZzZzZz
08:29
Не факт, это от проца зависит.
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
VAKT
08:27
1000 квадратных метров - это квадрат со стороной 33 метра. Для сравнения площадь футбольного поля - 7140 м кв.
Российские учёные разработали альтернативу ГЛОНАСС и GPS для беспилотных аппаратов
FelsheR-BANZzZzZz
08:21
А могли бы жить пацаны, если бы на майдане очко, душу и родину не проскакали.
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
sidreshot
08:09
По поводу множества мелких файлов. Как оказалось - ваще нет. XFS имеет дедупликацию, которая реально работает. Я ее юзал и на клиентах и на серверах, сейчас перешел везде на zfs, потому что нужен онла...
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем