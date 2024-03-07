Пакистанская компания Heavy Industries Taxila (HIT) провела торжественную церемонию по введению в эксплуатацию первой партии серийного основного боевого танка Haider.

ОБТ Haider — танк третьего поколения

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Основной боевой танк Haider - танк третьего поколения, полностью разработанный и построенный в Пакистане был представлен на мероприятии, на котором присутствовал начальник штаба пакистанской армии генерал Асим Мунир.

Основанный на китайской платформе VT4, Haider обладает внушительным арсеналом, включая 125-мм гладкоствольную пушку, способную стрелять различными боеприпасами, в том числе бронебойным подкалиберным снарядом с ребристой стабилизацией, осколочно-фугасным, фугасно-противотанковым наряду с противотанковыми управляемыми ракетами. Помимо этого, танк оснащен дополнительным вооружением, включая сопряженный 7,62-мм пулемет и дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом.

Haider оснащен усовершенствованной системой управления огнем, которая объединяет различные датчики и устройства наведения для повышения точности и эффективности на поле боя. Снабженный дизельным двигателем с турбонаддувом и электронным управлением мощностью 1200 л.с. в сочетании с гидромеханической автоматической коробкой передач, Haider обладает высокой мобильностью: максимальная скорость по шоссе составляет 70 км/час, а запас хода на одном баке топлива достигает 500 км.

Конструкция танка Haider представляет собой традиционную схему: водитель располагается в передней части корпуса, башня находится посередине, а двигатель располагается сзади. Экипаж танка состоит из трех человек: механика-водителя, командира и наводчика.

Основной боевой танк "Хайдер" представляет собой значительный шаг вперед в укреплении обороноспособности Пакистана, подтверждая приверженность страны принципам национальной независимости.