Департамент статистики Эстонии сообщает, что в январе 2024 года выручка компаний розничной торговли снова снизилась. Общая прибыль составила 766 миллионов евро, что означает семипроцентное снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Наибольшее снижение прибыли отмечено в магазинах, специализирующихся на товарах для дома, бытовой технике, скобяных изделиях и строительных материалах, где снижение составило 20 процентов. Также значительное падение выручки зафиксировано в магазинах, осуществляющих продажи через интернет (27 процентов), секонд-хенд магазинах и уличных точках продаж (16 процентов).

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На 9 процентов выручка сократилась в магазинах одежды, обуви и текстиля, а также в специализированных магазинах, предлагающих компьютеры, книги, спортивный инвентарь и прочие товары. Продажи продуктов питания снизились на 6 процентов.

Йоханна Линда Пихлак, аналитик из Статистического управления Эстонии, отметила, что хотя в декабре снижение выручки составило 5 процентов по сравнению с предыдущим годом, в январе этот показатель тревожно ускорился. Особенно пострадали магазины промышленных товаров, где выручка упала на 13 процентов.