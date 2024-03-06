Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой активной и пассивной безопасности Euro NCAP призывает автопроизводителей отказаться от использования сенсорных экранов в автомобилях и установить физические кнопки к 2026 году, предупреждая о возможной негативной динамике продаж транспортных средств.

Tesla Model 3: кнопки указателей поворота

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С целью повышения безопасности автомобилей, Euro NCAP планирует начать применять штрафные баллы для производителей автомобилей и автомобильных комплектующих в 2026 году, если они не будут устанавливать физические элементы управления для критически важных функций.

Мэтью Эйвери, директор по стратегическому развитию Euro NCAP, подчеркнул необходимость этого шага как ответ на растущее использование сенсорных экранов, которые, по мнению организации, могут отвлекать водителей и увеличивать риск аварий.

Эйвери отметил, что проблема чрезмерного использования сенсорных экранов для критически важных функций является общей для отрасли. Многие производители автомобилей перенесли ключевые элементы управления на центральные сенсорные экраны, что вынуждает водителей отвлекаться от дороги, значительно увеличивая риск несчастных случаев.

Euro NCAP требуя наличия физического контроля для основных функций, планирует провести тщательное тестирование в 2026 году. Организация не настаивает на создании отдельной кнопки для каждой функции, но стремится к наличию физических элементов управления для указателей поворота, аварийных огней, дворников, звукового сигнала и функций SOS, включая кнопку eCall.

Это может стать проблемой для компании Tesla, которая недавно отказалась от подрулевых переключателей указателей в пользу тактильных кнопок на рулевом колесе. Euro NCAP, хотя не обладает полномочиями обязывать производителей использовать физический контроль, но их пятизвездочный рейтинг безопасности имеет значительное влияние на решение покупателей. Несоответствие требованиям Euro NCAP может негативно отразиться на продажах автомобилей.