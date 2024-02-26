Центральные банки Германии и Нидерландов понесли значительные убытки в прошлом году, что привело к исчерпанию значительной части их резервов. Эти финансовые трудности указывают на вероятное отсутствие выплат дивидендов в ближайшем будущем.

За 2023 год Центральный банк Германии потерял огромную сумму - 21,6 миллиарда евро, практически полностью исчерпав свои резервы. Его нидерландский партнер также сообщил об убытках в размере 3,5 миллиарда евро.

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Президент центрального банка Германии Йоахим Нагель отметил, что финансовые трудности могут продолжаться несколько лет, и ожидает значительных убытков и в текущем 2024 году. Он сообщил о том, что убытки, понесенные банком в 2023 году, почти полностью истощили его финансовые возможности, и часть из них будет покрыта за счет резервов. В связи со сложившейся сложной обстановкой в 2024 году убытки Германии превысят оставшиеся резервы на 0,7 миллиарда евро, что делает выплату дивидендов в долгосрочной перспективе маловероятной.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и некоторые его крупнейшие национальные отделения тоже столкнулись с серьезными убытками, израсходовав большую часть своего капитала и резервов. Высокие процентные ставки заставляют их выплачивать значительные суммы коммерческим банкам. В прошлом году убытки ЕЦБ составили 1,3 миллиарда евро после использования 6,6 миллиарда евро из резервов для покрытия финансовых рисков - это первый случай убытков за почти два десятилетия.

В то же время центральный банк Нидерландов заявил, что их резервы скорее всего могут позволить покрыть будущие убытки, и пообещал возобновить выплату дивидендов государству после восстановления резервов за счет прибыли.