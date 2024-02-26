Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Apelsinoff
Центробанк Германии потерял 21,6 млрд евро, почти исчерпав резервы
Центральные банки Германии и Нидерландов понесли значительные убытки в прошлом году, что привело к исчерпанию значительной части их резервов. Эти финансовые трудности указывают на вероятное отсутствие выплат дивидендов в ближайшем будущем.

реклама

За 2023 год Центральный банк Германии потерял огромную сумму - 21,6 миллиарда евро, практически полностью исчерпав свои резервы. Его нидерландский партнер также сообщил об убытках в размере 3,5 миллиарда евро.

реклама

Президент центрального банка Германии Йоахим Нагель отметил, что финансовые трудности могут продолжаться несколько лет, и ожидает значительных убытков и в текущем 2024 году. Он сообщил о том, что убытки, понесенные банком в 2023 году, почти полностью истощили его финансовые возможности, и часть из них будет покрыта за счет резервов. В связи со сложившейся сложной обстановкой в 2024 году убытки Германии превысят оставшиеся резервы на 0,7 миллиарда евро, что делает выплату дивидендов в долгосрочной перспективе маловероятной.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и некоторые его крупнейшие национальные отделения тоже столкнулись с серьезными убытками, израсходовав большую часть своего капитала и резервов. Высокие процентные ставки заставляют их выплачивать значительные суммы коммерческим банкам. В прошлом году убытки ЕЦБ составили 1,3 миллиарда евро после использования 6,6 миллиарда евро из резервов для покрытия финансовых рисков - это первый случай убытков за почти два десятилетия.

В то же время центральный банк Нидерландов заявил, что их резервы скорее всего могут позволить покрыть будущие убытки, и пообещал возобновить выплату дивидендов государству после восстановления резервов за счет прибыли.

 

#финансы #германия #нидерланды #экономика германии #финансовая безопасность #банк германии #убытки банка #финансовые трудности
Источник: lidovky.cz
+
Написать комментарий (0)
CNBC: подсчитано, сколько можно было бы заработать, купив акции Nvidia 10 лет назад
Италия закупит новейшие танки Leopard 2A8 на 8.246 млрд евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
5
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
4
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
13
Западные эксперты: перспективная российская ТОС-3 "Дракон" – это будущее термобарической войны
+
Япония дополнительно вкладывает около 5 млрд долларов для расширения завода TSMC в стране
2
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
8
Прощай Google Assistant: Gemini становится виртуальным помощником Android по умолчанию
1
Метеор-М №2-4 готов к старту: новый взгляд на Севморпуть
+
EA празднует 30-летие франшизы "Need for Speed"
2
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
4
Sheffield Forgemasters разработала новую технологию для производства мини-АЭС
3
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
NetherRealm Studios и Warner Bros Games совместно объявили об обновлении для Mortal Kombat
+
Bitmain выпустила новое ASIC-устройство для алгоритма kHeavyHash с мощностью в 21 TH/s
+
Kingston представила DataTraveler SE9 G3 - высокопроизводительный USB-накопитель премиум-класса
2
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
+
Inkulinati 1.0 доступна уже сейчас, после 700 лет разработки
+
Кадры уничтожения уникальной бронемашины ВСУ на базе танка M1 Abrams появились в сети
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
15
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
11
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
114
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
3
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
24
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
1

Сейчас обсуждают

Полпроцента
11:35
wwr222 чурка англосракская, какой нахрен "уик-энд"? Балда ты не русская. Тебе в русском языке слов не хватает, подстилка мелкобритая пиндосом? Путин подписал закон о госязыке, включающий недопустимос...
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
ManLee
11:33
А кто ошибки в коде делать будет ? ИИ чтоли ?
Основатель NVIDIA заявил, что современным детям нет нужды изучать программирование
ManLee
11:32
Ждём дрон "Чёрт"
Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами были отправлены в зону спецоперации
Чато - - -Бот
11:28
Очередная каклованга? На гiляку эту зрадницу!
Депутат ВР Украины предрекла падение Купянска, а затем и Харькова
Евгений Бураков
11:26
Исследуйте на здоровье. В серию когда запустят?
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
super619
11:21
Это фашизм еврея Зеленского в отношении украинского народа. То же самое делал еврей Адольф в отношении немцев. Националистические лозунги кричат шестёрки глобалистов, а умирать посылают простой народ.
Украинцам запретили приближаться к границе с Молдовой и Румынией ближе, чем на 5 километров
KotSkripaley
11:13
Йоба, янки ещё типа на Луне были, прикинь
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
Дмитрий Зяблов
11:07
Хряпни говны через тряпочку, как там 85% ?
Депутат ВР Украины предрекла падение Купянска, а затем и Харькова
Тарас Заболотский
11:06
Плазма саса излучает неслабо, по ней и будут ориентироваться. Ну и разве у российских не юзают плазму уже много лет для сокрытия критически важных элемкнтов?
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
daem0ns
11:05
главный нацистский волшебник УГаррик Кулеботтер, негодует! Дайте больше снарядов!, дайте денех, Дайте ракет! Дайте всё!!!!!!!111
Кулеба: Запад активно ищет для Украины снаряды в третьих странах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем