По данным статистики, более четверти шведов планируют начать делать покупки бывших в употреблении товаров по финансовым мотивам.

Индикатор Pre Loved для шведской торговли — это новый ежемесячный обзор потребления подержанных товаров потребителями. С его помощью можно отследить сколько людей купили секонд-хенда и какой оборот был в торговле за предыдущий месяц.

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В рамках нового опроса, проведенного Kantor Sifo ("Шведский институт опросов общественного мнения") по заказу Blocket.se - одной из крупнейших онлайн-площадок в Швеции, около четверти опрошенных шведов заявили, что планируют приобретать больше подержанных автомобилей по финансовым причинам. Опрос показал, что 23 процента респондентов выразили намерение рассмотреть приобретение бывших в употреблении автомобилей, одежды и бытовой техники.

"Мы видим, что интерес к покупке и продаже товаров бывших в употреблении продолжает расти. С одной стороны, люди становятся все более осознанными в экологическом плане и стремятся меньше засорять планету бывшими в потреблении товарами. Но, с другой стороны, неустойчивая экономическая обстановка оказывает существенное влияние на эти решения", - отмечает Эбба Розенкранц, пресс-атташе Blocket, в интервью для финансового канала SVT.

В декабре 2023 года треть потребителей приобрела бывшие в употреблении товары, причем самой популярной категорией была одежда. Общий объем торговли бывшими в употреблении товарами в сфере моды составил 347 миллионов шведских крон.

София Ларсен, генеральный директор компании технологичной мебели HANDEL, отмечает, в пресс-релизе. "Мы уверены в том, что торговля бывшими в употреблении товарами стала неотъемлемой частью шведской розничной торговли. Мы стараемся преобразить это явление из скрытой, постыдной практики во что-то стильное и привлекательное".