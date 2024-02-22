Этот контракт предусматривает поставку систем вооружения, разведки, вождения и ситуационной осведомленности примерно для 230 бронемашин.

Elbit Systems это израильский гигант по разработке и модернизации различных видов вооружения, включая системы БПЛА, авионику, радиолокацию, систем наведения в артиллерии и ракетной технике, является крупнейшим частным оборонным концерном в Израиле.

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Компания Elbit Systems (TASE: ESLT; Nasdaq: ESLT) объявила о контракте на 300 миллионов долларов на поставку систем вооружения, разведки, вождения и ситуационной осведомленности для приблизительно 230 бронемашин европейскому заказчику. Контракт будет действовать в течение шести лет и включает в себя индивидуальное проектирование, производство, техническое обслуживание на протяжении всего жизненного цикла и полную поддержку внутри страны.

Elbit Systems сохраняет конфиденциальность личности заказчика, однако из комментариев президента и генерального директора компании Бежалеля Махлиса становится понятно, что это одна из многих европейских стран, которые уже приобретали их системы в прошлом. "Этот контракт подчеркивает высокий уровень удовлетворенности клиентов нашими системами и решениями, которые уже успешно эксплуатируются", - отметил Махлис. "Это также подтверждает лидерство Elbit Systems на рынке бронетехники, подкрепленное нашим стремлением предоставлять передовые решения, отвечающие требованиям наших клиентов".

В условиях продолжающейся военных конфликтов, европейские страны увеличивают свои оборонные расходы, что открывает новые возможности для израильских компаний, включая Elbit Systems, особенно в странах НАТО. Эта сделка была объявлена во время подготовки Elbit Systems к представлению своего новейшего БПЛА на авиашоу в Сингапуре, важном событии в аэрокосмической и авиационной промышленности, которое проводится раз в два года.