Проект, пролегающий через Израиль, направлен на противодействие российско-индийскому коридору «Север-Юг» через Иран и китайской инициативе «Пояс и путь».

По информации агентства Bloomberg, Франция активно поддерживает инициативу проведения первой встречи по продвижению IMEC - экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа, который пролегает из Европы в Индию через Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жерара Местралле, бывшего председателя и генерального директора французской энергетической компании Engie, своим посланником в IMEC.

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Для Франции этот проект имеет стратегическое значение как ответ на российско-индийский коридор «Север-Юг». Новый транспортный путь будет предназначен для упрощения торговли и перемещения товаров между Европой и Индией через сеть железных дорог, морских маршрутов, газопроводов и телекоммуникационных кабелей. «Я хотел бы созвать представителей других стран-участниц IMEC на встречу в ближайшие два месяца», - заявил Местралле агентству Bloomberg, добавив, что пока еще рано говорить о месте и формате этого мероприятия.

Французские корпорации-гиганты, такие как судоходная компания CMA CGM, энергетическая компания Total, инжиниринговая компания Alstom, производитель кабелей и оптического волокна Nexans, а также строительные и логистические компании, проявили заинтересованность в участии в проекте. Президент США Джо Байден объявил об этом проекте на саммите G20 в сентябре прошлого года в присутствии премьер-министра Индии Нарендры Моди, наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По оценкам, опубликованным в Индии, стоимость проекта составит 20 миллиардов долларов.