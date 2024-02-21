В последние два года количество случаев воровства в магазинах Дании увеличилось на 60 процентов, причем треть всех преступлений этого вида совершают иностранные граждане. Министерство юстиции опубликовало список национальностей магазинных воров.

С 2018 по 2021 год количество краж в Дании оставалось стабильным, но затем стало расти рекордными темпами. Если в 2021 году было зафиксировано 15 811 случаев краж, то в 2023 году их число возросло до 25 110. Новые данные Министерства юстиции показывают, что иностранные граждане составляют значительную часть среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за кражи в магазинах. В 2023 году около 33 процентов обвиняемых в таких преступлениях были иностранцами.

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На первом месте среди стран, откуда чаще всего привлекают к ответственности за кражи в магазинах, стоит Румыния. В период с 2020 по 2023 годы наибольшее количество судебных дел приходилось именно на граждан этой страны.

Польша занимает второе место в списке стран по количеству воров в магазинах Дании, за ней следуют Литва, Сомали, и Иран. Сирия и Турция занимают шестое и седьмое места соответственно.

Министр юстиции Дании Питер Хуммельгаард заявил датскому телеканалу TV2: "Мы должны серьезно относится к этой ситуации. Поэтому назрела необходимость значительно ужесточить наказание за кражи в магазинах". Он заявил, что воровство в основном совершается не отдельными лицами, а организованными преступными группами. Хуммельгаард отметил, что в розничной торговле наблюдается рост краж со стороны иностранных группировок, действующих в Дании.

В целях борьбы с бытовой преступностью, правительство представило законопроект "Вместе за безопасную повседневную жизнь", который направлен на повышение безопасности. В частности, в отношении краж в магазинах планируется введение более высоких штрафов, ужесточение пограничного контроля для иностранных преступных групп, а также расширение возможностей магазинов использовать аудио- и видеонаблюдение.