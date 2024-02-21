Последний пакет помощи от Швеции оценивается в 7,1 миллиарда шведских крон и включает в себя боевые катера, гранатометы, и противотанковые роботы.

Последний пакет помощи от Швеции оценивается в 7,1 миллиарда шведских крон и включает в себя боевые катера, гранатометы, и противотанковые роботы. В рамках этого пакета предусмотрено поставить Украине следующее оборудование:

реклама

- 10 боевых катеров

- 20 групповых катеров

- Подводное вооружение, включая мины и торпеды

- Зенитные системы типа Robot 70

- Противотанковые роботы модели TOW

- Гранатометы с боеприпасами

- Артиллерийские боеприпасы

- Ручные гранаты

- Гранатомет Карл Густав

- Медицинское оборудование

- Медицинские транспортные средства

- 1 миллиард на покупку военной техники через различные фонды

- 1 миллиард на оплату новых боевых машин 90 для Украины

- 400 миллионов шведских крон на обучение украинских солдат

Общая сумма вложений Швеции в помощь Украине, составляет около 30 миллиардов шведских крон. Поставки оружия осуществляются с учетом потребностей Украины.

По словам министра обороны Пола Джонсона стоимость оружия постоянно растет, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на бюджет страны. Внутренняя обороноспособность Швеции, также становится слабее из-за отправки оружия без замены новым. Несмотря на это, правительство намерено продолжать поставки оружия Украине. Министр заявил, что шведская поддержка Украины будет продолжаться, пока это будет необходимо.