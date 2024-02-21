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Последний пакет помощи от Швеции оценивается в 7,1 миллиарда шведских крон и включает в себя боевые катера, гранатометы, и противотанковые роботы. В рамках этого пакета предусмотрено поставить Украине следующее оборудование:
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- 10 боевых катеров
- 20 групповых катеров
- Подводное вооружение, включая мины и торпеды
- Зенитные системы типа Robot 70
- Противотанковые роботы модели TOW
- Гранатометы с боеприпасами
- Артиллерийские боеприпасы
- Ручные гранаты
- Гранатомет Карл Густав
- Медицинское оборудование
- Медицинские транспортные средства
- 1 миллиард на покупку военной техники через различные фонды
- 1 миллиард на оплату новых боевых машин 90 для Украины
- 400 миллионов шведских крон на обучение украинских солдат
Общая сумма вложений Швеции в помощь Украине, составляет около 30 миллиардов шведских крон. Поставки оружия осуществляются с учетом потребностей Украины.
По словам министра обороны Пола Джонсона стоимость оружия постоянно растет, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на бюджет страны. Внутренняя обороноспособность Швеции, также становится слабее из-за отправки оружия без замены новым. Несмотря на это, правительство намерено продолжать поставки оружия Украине. Министр заявил, что шведская поддержка Украины будет продолжаться, пока это будет необходимо.